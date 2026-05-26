實彈射擊、無人機操作 國防部115年暑期戰鬥營今起網路報名

國防部今天利用例行記者會，宣布115年暑期戰鬥營的活動報名訊息，今年共有17個營隊，1310個名額，時間是7月6號到8月27日。今年營隊加入實彈射擊、戰傷救護訓練，以及無人機操作，還有陸軍南北測考中心的實兵模擬接戰系統的對抗體驗課程。

今年暑期戰鬥營的活動時間，間辦理。營隊計有陸軍的數位化捷豹、無人機潛能探索、迷彩職人、全方位戰士、花蓮山海探索、金門、馬祖、澎湖以及傘訓的戰鬥營。海軍有勇士挑戰營，空軍有航空及航空科技的戰鬥營，憲兵有鐵衛戰鬥營。國防大學有國防科技研習營、新聞研習營，國防醫學大學有醫學及戰傷救護研習營，中正預校舉辦科學體驗營。

暑期戰鬥營採取先報名先錄取，其中大部分營隊是在國防部政戰資訊服務網登記。26日下午18時開始，到6月15日中午12時截止。16號星期二中午12時，將名單公告於國防部政戰資訊服務網，以及全民國防教育資訊網。另有三個營隊獨立招生，包括國防大學國防科技實作研習營、中正預校的科學體驗營、國防醫學大學的醫學及戰傷救護研習營，要到各校的網站報名。

國防部表示，為關懷及提供弱勢家庭的學子，每梯次營隊都保留5%的人數，人數不納入到總招訓的員額，經費也會由國防部來支應。歡迎各縣市社會局、學校、社福機構推薦中低收入戶的學子參與。

空軍戰鬥營參與同學試瞄T108半自動狙擊槍。圖／中華民國空軍臉書粉專