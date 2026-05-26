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從創傷到追夢 逆風少年用詩集、牌卡與橄欖球走出一片天

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
學員方筠睿（右）分享自身走過創傷與低潮的生命經歷，並展示自行設計的「療癒牌卡」，希望陪伴更多人面對內在情緒。記者張策／攝影
學員方筠睿（右）分享自身走過創傷與低潮的生命經歷，並展示自行設計的「療癒牌卡」，希望陪伴更多人面對內在情緒。記者張策／攝影

「我只是想把看見過的光，再反射出去。」曾歷經低潮與創傷的方筠睿，如今希望成為諮商心理師；也有人透過寫詩與自己和解、有人靠橄欖球與考證照撐過迷惘。台灣少年權益與福利促進聯盟與全家便利商店推動「逆風教育助學計畫」15年來，陪伴許多經濟弱勢、半工半讀青少年，在現實壓力下仍努力追夢。

台少盟與全家便利商店今天舉辦「逆風教育助學調查」記者會，現場也邀請多名參與「逆風教育助學計畫」的學員分享自身故事。學員方筠睿坦言，自己曾歷經許多低潮與創傷，但一路上總有人願意接住她，包括輔導老師、醫生、學校老師與家人，因此希望未來能成為諮商心理師，「把我看見過的光，再反射出去。」

她分享，自己後來到關懷協會擔任志工，看見許多孩子不擅長表達情緒，甚至有人只能透過音樂與世界產生連結，因此在逆風教育助學計畫支持下，設計出一套名為「藍之徒」的療癒牌卡，希望陪伴人們慢慢靠近自己的內在感受，「這副牌卡可以帶領在黑暗中的人們、逐漸找到屬於自己的光芒。」

另一名學員沈芷妍則分享自己透過書寫與詩集創作，慢慢與過去的痛苦和解。她朗讀自己創作的詩句「你的存在，即是美好本身」，並坦言，逆風教育助學計畫像是「良師益友」，不只在經濟上支持她，也讓她知道「原來我是值得被愛的，我的夢是有價值的」。

她提到，自己原本對「正念課程」沒有興趣，甚至覺得麻煩，但真正接觸後，才發現這是一種能幫助自己紓壓、理解情緒的方法，也讓她學會打破原有框架、重新認識自己。

就讀高雄醫學大學生物系的學員黃靖哲則表示，因在實驗室與外籍生交流時，發現自己英文能力不足，因此申請逆風教育助學計畫，希望提升語言能力。他利用補助購買參考書、報名英文口說家教課程，多益成績進步超過100分，也順利達到學校交換學生門檻。

黃靖哲說，未來希望能出國交換、學習新技術，同時也到附近國小擔任課輔志工，教導學習落後學童英文，希望把自己獲得的幫助再回饋給其他人。

學員小安則分享，自己白天是橄欖球員，晚上則埋首電子科證照練習，在球場與電路板間來回奔波。他說，電子科需要長時間專注，手不能抖、眼不能花，一個地方焊錯就可能前功盡棄，而材料費與證照報名費對他而言更是沉重負擔。

「逆風少年的獎助學金，就像教練在場邊遞給我的一瓶水。」小安說，正因有這筆補助，才讓自己能繼續兼顧練球與考證照，也讓他更有動力撐下去。

台少盟表示，「逆風教育助學計畫」自2010年推動至今，已累計提供2366萬元教育資助金，陪伴951名青少年完成夢想實踐計畫，除提供經濟支持，也透過課程、陪伴與同儕交流，協助孩子在逆境中找到繼續前進的力量。

台少盟與全家便利商店舉辦「逆風教育助學調查」記者會，多名逆風少年現身分享追夢故事。記者張策／攝影
台少盟與全家便利商店舉辦「逆風教育助學調查」記者會，多名逆風少年現身分享追夢故事。記者張策／攝影

學員黃靖哲分享，透過逆風教育助學計畫精進英文能力，盼未來爭取出國交換機會。記者張策／攝影
學員黃靖哲分享，透過逆風教育助學計畫精進英文能力，盼未來爭取出國交換機會。記者張策／攝影

學員小安分享一邊投入橄欖球訓練、一邊準備電子科證照的求學歷程，坦言助學補助減輕不少壓力。記者張策／攝影
學員小安分享一邊投入橄欖球訓練、一邊準備電子科證照的求學歷程，坦言助學補助減輕不少壓力。記者張策／攝影

學員沈芷妍於活動中朗讀自己創作的詩作，分享透過書寫與自己和解的心路歷程。記者張策／攝影
學員沈芷妍於活動中朗讀自己創作的詩作，分享透過書寫與自己和解的心路歷程。記者張策／攝影

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