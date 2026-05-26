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恆春工商化石展展出120件珍品 還有猛獁象臼齒

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春工商校長何峻誠（左）頒發感謝狀給恆春化石生態工作站館長林景文（右） 。記者潘奕言／攝影
恆春工商校長何峻誠（左）頒發感謝狀給恆春化石生態工作站館長林景文（右） 。記者潘奕言／攝影

恆春工商與「恆春化石生態工作站」館長林景文合作辦理「國境之南‧化石日—石在很驚奇」展覽，展出120件國家級珍稀化石，是林景文30餘年來從恆春西台地四溝層搶救、採集出來的，包含猛獁象臼齒與大型貓科動物骨頭等，讓民眾一睹經典的化石群。

這次特展精選了林景文從科博館「鯨掘特展」檔期中撤回的百餘件化石，包括猛獁象臼齒、大型貓科動物頭骨、鯨魚脊椎與肩胛骨、牛、鹿、馬齒、硬骨魚頭，及多種保存完整的螃蟹、海膽、特有深海珊瑚、大型鋸齒牡蠣等化石，種類繁多、品相完整。

林景文多年來在恆春西台地四溝層區，搶救超過4萬件化石，化石種類多樣，光螃蟹化石就多達50多種，有甚至至今還無法鑑定出種類。每當颱風或豪大雨過後，他就拿著小石鎚及袋子等工具，在頭溝溪、後灣溪等溪谷搶救化石。他說，因雨水沖刷易露出化石母岩，若不及時搶救化石就會被土石流掩蓋或沖入大海，可以就此消失。

特展6月2日5日於恆春工商圖書館 B1地下室展出，林景文會現場專業導覽解說，現場登記也能參加螃蟹化石清修作業DIY體驗活動，化身古生物學家敲鑿清修出土化石，是難得的體驗。恆春工商邀請大家共襄盛舉，一睹難得一見的西台地經典化石群，一起守護恆春半島的土地寶藏。

恆春工商與「恆春化石生態工作站」合作辦理「國境之南‧化石日—石在很驚奇」展覽，展出120件國家級珍稀化石。記者潘奕言／攝影
恆春工商與「恆春化石生態工作站」合作辦理「國境之南‧化石日—石在很驚奇」展覽，展出120件國家級珍稀化石。記者潘奕言／攝影

恆春工商與「恆春化石生態工作站」合作辦理「國境之南‧化石日—石在很驚奇」展覽，展出120件國家級珍稀化石。記者潘奕言／攝影
恆春工商與「恆春化石生態工作站」合作辦理「國境之南‧化石日—石在很驚奇」展覽，展出120件國家級珍稀化石。記者潘奕言／攝影

恆春 動物 化石

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