不清楚職場實況 勞動署帶桃竹苗學生走訪職場

勞動力發展署桃竹苗分署指出，當前升學管道多元、產業環境快速變化，許多國、高中生面臨未來選擇時，常感到方向不明確，也缺乏對職場實務的具體想像。

為協助學生提早認識產業並做好職涯規畫，桃竹苗分署推動國高中學生就業準備力，透過參訪職場與講座，讓學生在校期間接觸真實職場情境，建立初步職涯方向，已有逾60所國高中申請參與，至5月累計服務超過1300名學生。

今年四月，桃竹苗分署安排桃園市羅浮高中餐飲科師生參訪航空與旅宿產業職場，走入桃園國際機場，與機場園區的凱悅飯店，實地觀察與互動體驗，讓學生提早認識產業環境與未來職涯方向。

在相關人員接待下，老師帶學員了解國際機場地勤、旅客服務等工作，深入認識機場設施及管制區運作，也讓學生從工作人員認真投入的畫面，看見職場專業精神。

羅浮高中學生分享參訪心得，表示從小就嚮往機場工作，參訪讓他更了解航空業的運作，還有到桃園國際機場凱悅飯店，經理介紹各部門職務，透過導覽及房務鋪床實作體驗，很快瞭解飯店服務流程，包括房務及旅宿產業運作方式，這些對未來職涯選擇助益多。

在講座訪面，桃竹苗分署邀請業界專業、知名講師進入校園，為學生解說未來職場面，育達高中餐飲科為了讓學生從實作理解專業技能的重要，邀請台北喜來登大飯店食材造形藝術中心主廚黃銘波，分享個人職涯歷程與實務經驗，並現場示範果雕藝術與教學。

育達學生表示，透過主廚的分享，認識不同食材及果雕處理方式，不僅學習到多元技法外，更認識到如何利用低成本的素材，創造出高價值的藝術品，也對未來的職涯規劃有了全新的想像。

桃竹苗分署長賴家仁說明，透過與桃竹苗地區各校合作，將產業資源導入校園，並強化學校與在地產業的連結，有助於學生突破地理限制，拓展職涯視野，提升學習動機與就業準備力，這項計畫報名踴躍，分署未來將持續整合產業與教育資源，擴大校園企業連結，提供更多元且貼近實務的學習機會，協助學生提早規劃職涯方

台北喜來登食材造形藝術中心黃銘波主廚，和育達高中餐飲科學生分享實作。圖／勞動署桃竹苗分署提供

羅浮高中參訪機場凱悅飯店，體驗房務鋪床實作。圖／勞動署桃竹苗分署提供

羅浮高中參訪凱悅飯店，讓學生接觸真實職場情境。圖／勞動署桃竹苗分署提供