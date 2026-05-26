外傭申請新制已核准184件 逾9成特殊需求家庭

政府鬆綁外籍幫傭申請條件，家有未滿12歲孩童即可申請，根據統計，政策上路至5月17日止，已核准184件，其中8成5家庭兒童人數超過2人，1成具特殊家長身分。

政府日前鬆綁外籍幫傭申請條件，只要家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；家有罕病兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，申請案也優先審核。

民眾若要申請外籍家庭幫傭，必須先進行國內求才，確認無法聘僱到合適的本國籍勞工就會獲得求才證明書，並可向政府申請招募許可、開始移工招募流程，確認聘僱移工後就會發給聘僱許可。

根據勞動部近日釋出統計，政策從4月13日上路至5月17日止，各地就服中心受理申請國內求才案件累計5756件，而受理招募許可案件部分累積1003件，已核准件數184件。

勞動部表示，已核准件數中，有157件、85.3%的家庭成員兒童人數超過2人；有19件、10.3%的家庭成員有特殊家長身分，像是父或母其中一人為身心障礙、父或母為未婚、離婚或喪偶，符合無父母，如家庭成員有特殊家長身分，將加快審查速度。

勞動部提到，政策上路後截至4月30日，平均每天約有185件國內求才申請案，而5月1日至17日平均每天約有143件申請案，未來趨勢尚待進一步觀察。