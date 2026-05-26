快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

海外度假打工宣導會7月17日舉行 實務資訊助規劃

中央社／ 台北26日電

出國度假打工青年人數逐年攀升，為提供完整度假打工資訊，教育部青年署將於7月17日舉辦宣導會，提供各機關對度假打工的協助事項，如就業資訊、醫療服務等，協助完善行前規劃。

教育部青年發展署發布新聞資料指出，台灣近年與紐西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、德國、韓國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克、法國、盧森堡、荷蘭等國簽訂度假打工協議，每年吸引逾數萬名青年申請。

隨著出國度假打工青年人數逐年攀升，為提供青年完整海外度假打工資訊、保障青年權益與安全，青年署將於7月17日辦理「青年海外度假打工宣導會」，藉由近距離互動與經驗傳承，增進青年對度假打工規定及現況了解，協助完善行前規劃。

宣導會自即日起受理報名至額滿為止（https://forms.gle/EDvBgFYtMUJ1CCRq6），錄取方式依線上報名優先順序為準，名額共計220名，活動全程免費。

青年署表示，宣導會將安排外交部及度假打工協定國家的駐台代表說明度假打工簽證申請流程及注意事項；並邀請曾參加度假打工的青年分享經驗，提供最新度假打工資訊；各機關也會說明針對度假打工提供的協助事項，如就業資訊、交通安全、醫療服務及人口販運防制等。

打工 愛爾蘭 德國

延伸閱讀

青年海外圓夢計畫再升級！新光、台新加入 今年預計助3000人出國

教育部長鄭英耀訪視嘉義市校園 王美惠爭取逾千萬改善經費

中市加碼弱勢青年儲蓄 半年定存月息20%、補助最高1.2萬元

週末散步去！光復新村、審計新村變身青創基地

相關新聞

國小營養午餐一鍋湯僅9顆丸子不夠分…老師要「抽籤」決定誰吃 家長喊離譜

台中市長盧秀燕昨天宣布，115學年度學校午餐免費政策追加納入私立國中小學生，共約24萬人受惠。未料，台中一所國小部分班級昨天發生冬瓜脆丸湯的脆丸數量不足，學生向家長反映，一鍋湯竟只有9顆小脆丸，全班近30人根本不夠分。教育局長蔣偉民指出，經了解，該校廠商打菜數量不平均，未來會注意學校午餐品質。

實彈射擊、無人機操作 國防部115年暑期戰鬥營今起網路報名

國防部今天利用例行記者會，宣布115年暑期戰鬥營的活動報名訊息，今年共有17個營隊，1310個名額，時間是7月6號到8月27日。今年營隊加入實彈射擊、戰傷救護訓練，以及無人機操作，還有陸軍南北測考中心的實兵模擬接戰系統的對抗體驗課程。

才喊停…校園生活問卷疑換名復活！全教產批：綁補助款強迫學校配合

教育部2024年9月11日發函，取消各校執行辦理「校園生活問卷施測調查」，全國教育產業總工會指出，近日卻發現部分縣市要求學校做「友善校園人權環境指標評估量表」施測，量表題目帶有引導性，疑似讓已停辦的調查變相復活，甚至還被列入「中央對直轄市及縣市政府教育面向計畫及預算考核項目」，形同用補助款考核逼迫縣市政府與學校配合執行。

「校園代表」列身心障礙者名額 監委：弱化身心障礙者實質就業

監察院昨發布「定額進用案」調查報告指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募仍在學的身心障礙學生，並列入身心障礙者定額進用名額。監委指出，此類模恐導致企業以形式上符合法定名額方式，取代提供真正就業機會，進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。勞動部回應，事業單位於校園招募身心障礙學生擔任工讀生從事工作，仍應遵循「勞動基準法」規定的相關規範，將持續督導掌握事業單位進用身心障礙者就業情形。

AI、因材網成教學新工具 教育部辦自然領域教師交流會

面對AI與數位學習快速發展，老師們的教學方式也在轉變。為了讓更多高級中等學校教師了解自然領域數位教材與AI教學應用，教育部於國立台灣師範大學舉辦「115年度教育部高級中等學校自然領域適性教材跨計畫交流會」，邀請高級中等學校自然科現職教師、實習教師與教育夥伴一起交流教學經驗及分享數位工具應用。

影／自然科教師墜樓亡傳遭霸凌 柯志恩：少子化壓力下老師也在求救

高雄市某明星小學昨傳出一名自然科男老師墜樓，事後傳出疑似遭校園霸凌。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今被問及此事表示震驚難過，她指出，社會長期關注學生心理輔導，卻常忽略教師在教育現場承受的壓力來源，尤其少子化、家長高度要求，以及校事會議等多重壓力下，老師身心健康問題應被正視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。