海外度假打工宣導會7月17日舉行 實務資訊助規劃

監察院昨發布「定額進用案」調查報告指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募仍在學的身心障礙學生，並列入身心障礙者定額進用名額。監委指出，此類模恐導致企業以形式上符合法定名額方式，取代提供真正就業機會，進而弱化定額進用制度促進身心障礙者實質就業政策。勞動部回應，事業單位於校園招募身心障礙學生擔任工讀生從事工作，仍應遵循「勞動基準法」規定的相關規範，將持續督導掌握事業單位進用身心障礙者就業情形。

2026-05-26 14:19