海外度假打工宣導會7月17日舉行 實務資訊助規劃
出國度假打工青年人數逐年攀升，為提供完整度假打工資訊，教育部青年署將於7月17日舉辦宣導會，提供各機關對度假打工的協助事項，如就業資訊、醫療服務等，協助完善行前規劃。
教育部青年發展署發布新聞資料指出，台灣近年與紐西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、德國、韓國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克、法國、盧森堡、荷蘭等國簽訂度假打工協議，每年吸引逾數萬名青年申請。
隨著出國度假打工青年人數逐年攀升，為提供青年完整海外度假打工資訊、保障青年權益與安全，青年署將於7月17日辦理「青年海外度假打工宣導會」，藉由近距離互動與經驗傳承，增進青年對度假打工規定及現況了解，協助完善行前規劃。
宣導會自即日起受理報名至額滿為止（https://forms.gle/EDvBgFYtMUJ1CCRq6），錄取方式依線上報名優先順序為準，名額共計220名，活動全程免費。
青年署表示，宣導會將安排外交部及度假打工協定國家的駐台代表說明度假打工簽證申請流程及注意事項；並邀請曾參加度假打工的青年分享經驗，提供最新度假打工資訊；各機關也會說明針對度假打工提供的協助事項，如就業資訊、交通安全、醫療服務及人口販運防制等。
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