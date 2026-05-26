高中儀隊競賽邁入第九屆 只有這所學校有資格保留錦旗

國防部今天舉行例行記者會，宣布本周六（30日），將於台北市國家兩廳院藝文廣場，舉行第九屆高中儀隊競賽的決賽。當天除了九所晉級決賽的學校之外，也安排國防部示範樂隊暨三軍儀隊的聯合操演，以及輔仁大學競技啦啦隊的表演。

政戰局文宣心戰處長王宜弘少將表示，國防部自民國106年開始辦理全國高級中等學校的儀隊競賽，如今已邁入第九屆，成為現在國內學生儀隊界最重要盛事，也對國軍人才招募工作有顯著成效。國防部統計，目前在陸海空軍儀隊以及陸戰儀隊服役的官兵，有32位在高中時代曾經參加過學生儀隊競賽。

冠軍隊伍將獲頒贈獎金10萬元，獎座與錦旗各一。如果連續三屆冠軍，可以永久保留錦旗，目前唯一達到此成就的，只有新北市的莊敬高職。亞軍跟季軍分別頒發獎座，以及8萬元及6萬元的獎金。

他表示，本屆共有45所學校報名參加，參賽隊員1123位，經過了北中南三場初賽後，共有九所學校晉級。分別是新興高中、莊敬高職、中壢家商、花蓮女中、明道高中、慧文高中、港明高中、屏東女中、台南女中。現場也設置了21個全民國防的互動體驗攤位，展示國軍現役的監偵型無人機，以及中科院研製的勁蜂一型無人機。決賽預計下午14時開始，全程也將透過青年日報、漢聲廣播電台以及全民國防教育臉書進行網路直播。