「培力英檢」公開共享「學術英語EAP」教案資源

「培力英檢」研發單位語言訓練測驗中心（LTTC）串聯測驗分析與教學現場需求，為大專校院師生發展了《學術英語Power Up》系列資源書，聚焦坊間少見的「論述策略」、「整合摘要」等說寫能力，並和臺大、臺師大、臺科大、中正、南臺等校，運用該系列書籍合作開發課程教案，上述資源現已公開於「培力英檢」官方網站，供各界教師瀏覽參考。

左起：教育部高等教育司曾新元副司長、LTTC李欣穎執行長、臺科大朱芳儀助理教授、臺大陳翊齊老師，與線上觀眾合影。 圖／LTTC 提供

為了進一步促進學術英語教學與評量實務交流，LTTC特於每年舉辦「培力英檢」教師增能研習，今年更針對上述資源，以「口說與寫作圖文整合之課堂實踐」為主題，探討如何透過圖文整合、口語表達與學術寫作等跨領域核心學術英語能力，協助學生銜接專業領域的「全英語授課（EMI）」學習需求。本研習吸引超過四十所大專校院、近兩百位英語教師及EMI專業領域教師參與。

從能力評量到課堂教學，「培力英檢」回應高教現場需求

教育部高等教育司曾新元副司長於開場致詞時表示，自雙語教育政策推動以來，作為重點資源中心的LTTC研發並實施「培力英檢」，不僅建立學術英語能力的檢測工具，更利用評量觀察到的學習挑戰，回饋至教材研發，甚至提供相關系列研習，積極回應第一線教師在課程與教學上的實際需求。曾副司長指出，LTTC在研習現場所累積的經驗及所蒐集的意見，亦可作為高教英語政策調整的參考。

「培力英檢」教學資源支持ESAP課程發展與教師增能

LTTC執行長李欣穎教授則表示，「培力英檢」所評量的能力及《學術英語Power Up》系列資源書的重點，皆屬於跨領域通用的學術英語能力（EGAP）。本研習的辦理目的即為示範這些通用能力如何延伸運用至專業學術英語（ESAP）的教學，供各校課程研發團隊參考，期能起拋磚引玉之效。與會教師中，逾半數為ESAP課程教師，顯見大學端對於學術英語教學資源的高度重視。

「培力英檢」資源網公開《學術英語Power Up》資源書及課程教案等教學資源，供教師參考運用。 圖／LTTC 提供

以工程及生農英文課堂實例，示範口說與寫作展能鷹架

本次研習邀請臺灣科技大學語言中心朱芳儀助理教授，以及臺灣大學寫作教學中心陳翊齊老師，分享如何運用《學術英語Power Up》各單元，融入ESAP教案設計。朱芳儀教授在「工程英文學術口頭報告」課堂任務中，引導學生整合圖表資訊發表英語簡報，同時提升學習動機並降低口說焦慮。陳翊齊老師則於「生農英文學術寫作」課程以明確的寫作評量規準為基礎，設計協同寫作與同儕互評的課堂活動，藉此提升學生在專業學術寫作中的邏輯表達與資訊整合能力。

兩位老師於綜合討論中亦分享如何適切引導學生運用AI及線上資源輔助練習，同步培養AI識讀素養與自主學習能力。與會聽眾反映相當正面，肯定本研習交流分享的內容對於課程發展與教學設計皆有啟發性。

以教師需求為核心，推動學術英語資源共享

教師增能研習是LTTC與第一線教師交流對話的重要平台，未來也將持續依教師實際教學需求，優化並擴充「培力英檢」相關教學與學習資源，期能協助教師發展更貼近實務教學情境的學術英語課程。《學術英語Power Up》資源書及課程教案目前皆已公開於「培力英檢」官網，歡迎各界教師多加運用，並提供寶貴意見；凡填寫教學資源回饋問卷者，即可參加贈書抽獎活動，有機會獲得最新出版品。

「培力英檢」教學與學習資源相關連結：

•研習影片實錄

•課程教案：圖文整合實例教案分享

•《學術英語Power Up：有效整合圖文資訊》

•《學術英語Power Up：必學口語溝通與簡報技能》

•「培力英檢」教學資源回饋問卷