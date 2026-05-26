毒駕頻傳 國教盟籲加強查緝電子煙載具

近期發生多起毒駕事件，行政院長卓榮泰表態將研究提高刑罰。國教行動聯盟今天指出，依托咪酯的國內流通鏈已成形，應修法落實查緝電子煙載具，斷開毒駕的源頭。

近日接連發生毒駕車禍，引發社會關注。行政院長卓榮泰今天在立法院施政總質詢會前受訪指出，已請法務部等部會研究，如何在衡平性的原則下，提高各種刑罰，也會從源頭管理等加強管制。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，理事長王瀚陽表示，政府不能每次等毒駕奪命後，才宣布掃蕩、羈押、加重刑責或檢討駕照。這些都是事後補救，毒駕的最後一秒在馬路上，第一現場則在毒煙彈分裝場、電子煙載具、煙油煙彈、社群交易，以及行政院尚未補上的法制漏洞。

王瀚陽表示，如果政府只修刑責，卻不修法落實查緝電子煙載具，第一線警察就只能每天在路上攔、在車上搜、在事故後補破網。

依托咪酯煙油彈主要使用電子煙作為載具，國教盟呼籲政府立即修法，明文禁止學生持有電子煙、加熱菸等載具，設立罰則與查扣依據，並明確網路販售平台的責任。

另外，國教盟也呼籲加強上游追查跨境原料、國內分裝場與製造端；中游追查電子煙載具、煙油煙彈、網路平台與私密群組；下游補足唾液快篩、校園通報、毒防中心轉介與跨部會資料整合。透過源頭斷鏈，才能真正阻止下一場毒駕悲劇。