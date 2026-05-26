影／自然科教師墜樓亡傳遭霸凌 柯志恩：少子化壓力下老師也在求救

高雄市某明星小學昨傳出一名自然科男老師墜樓，事後傳出疑似遭校園霸凌。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今被問及此事表示震驚難過，她指出，社會長期關注學生心理輔導，卻常忽略教師在教育現場承受的壓力來源，尤其少子化、家長高度要求，以及校事會議等多重壓力下，老師身心健康問題應被正視。

柯志恩也說身為教育委員會委員，目睹學生勢必受到極大衝擊，畫面一定會在心靈上留下很深的影響，校方必須立即啟動完整輔導機制，包括團體輔導與個別心理諮商，協助孩子面對創傷反應。

她表示，不只是目睹學生，包括曾上過該名教師課程的學生，突然失去熟悉且喜愛的自然科老師，對年幼學童同樣難以承受，學校後續心理支持工作不能只是短期介入，而是必須持續一段時間，透過團體諮商與陪伴，協助孩子慢慢消化情緒。

柯認為，這起事件也凸顯教師心理健康的重要性，社會過去較少關注老師在教育現場承受的壓力來源，雖然案情尚未明朗，仍待進一步釐清，但如何建立更完整教師支持系統，以及校園心理健康機制，值得教育單位深思。

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