AI、因材網成教學新工具 教育部辦自然領域教師交流會

面對AI與數位學習快速發展，老師們的教學方式也在轉變。為了讓更多高級中等學校教師了解自然領域數位教材與AI教學應用，教育部於國立台灣師範大學舉辦「115年度教育部高級中等學校自然領域適性教材跨計畫交流會」，邀請高級中等學校自然科現職教師、實習教師與教育夥伴一起交流教學經驗及分享數位工具應用。

教育部表示，該活動集結化學、生物、地球科學、電機與電子群及自然科學探究等多個計畫團隊，希望透過跨學科交流促進教學觀摩與創新。活動也分享因材網在自然科教學的實際應用，包括課前預習、課堂使用、課後與暑假作業及重補修等，協助教師掌握學生學習狀況，作為調整教學與提供學習支持的參考，兼顧減輕教師負擔與提升教學成效。

國立陽明交通大學教授楊子奇以「如何透過數據驗證因材網成效」為題，分享如何從學習數據中看見學生學習成果；台北市立永春高中曾慶良老師則帶來「AI如何融入日常教學」專題，分享AI工具如何協助備課、課堂互動與學習支持，提供第一線教師貼近教學現場的實務經驗。另活動安排分場交流工作坊與綜合座談，讓不同學科教師與計畫團隊能直接交流教材設計、平台使用心得與教學實務，期待促進更多合作與創新可能。

教育部表示，透過跨學科可促進相互借鏡，持續發展適性教材，強化因材網於高級中等學校教學現場的應用，也鼓勵教師善用AI與數據分析工具。