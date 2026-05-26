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才喊停…校園生活問卷疑換名復活！全教產批：綁補助款強迫學校配合

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全國教育產業總工會質疑教育部取消的「校園生活問卷施測調查」換個名字又復活。圖／全國教育產業總工會提供
全國教育產業總工會質疑教育部取消的「校園生活問卷施測調查」換個名字又復活。圖／全國教育產業總工會提供

教育部2024年9月11日發函，取消各校執行辦理「校園生活問卷施測調查」，全國教育產業總工會指出，近日卻發現部分縣市要求學校做「友善校園人權環境指標評估量表」施測，量表題目帶有引導性，疑似讓已停辦的調查變相復活，甚至還被列入「中央對直轄市及縣市政府教育面向計畫及預算考核項目」，形同用補助款考核逼迫縣市政府與學校配合執行。

全教產指出，各縣市雖施測方式不同，但共同點都是將「友善校園人權環境指標評估量表」與中央一般教育補助款考核掛鉤，其中，桃園市抽測高中職2校、國中9校、國小13校，除學生外，也要求教職員與家長填答；高雄市則由各校自行選取教職員、家長及學生填寫並回傳成果。全教產質疑若地方或學校未配合、執行不力，甚至調查結果「不夠漂亮」，是否就可能影響補助款？形同以考核與經費綁架教育現場。

全教產認為，量表有數個題目模糊不清，例如「成績不好就受到學校師長職員的差別待遇或歧視」一題，教師提醒學生讀書、完成作業，可能就被學生選填非常不認同；「準時上下課、尊重休息與遊戲權」也未界定什麼情況下老師未能按時下課才算危害到休息權及遊戲權，但現行輔導管教辦法本就允許教師視情況利用下課時間進行管教。

此外，「大型表演或競賽活動的自由意願」也被認為不切實際，全教產說，若逐一徵詢學生意願，這樣所有的大活動都會沒有表演項目可言，也會增加行政負擔；至於「學生能自由表達意見、不受學校或老師的阻擾、壓迫」，若學生發言偏離課程或影響秩序，教師本就有責任適度制止，以維護其他學生受教權。另如「學校生活讓我感覺人生非常幸福快樂」等題目，也被質疑已超出學校能合理承擔的範圍。

全教產質疑，「友善校園人權環境指標評估量表」採李克特量表設計，但學生並非教育專業人員，對教師管教、評量制度、申訴程序與教師適任等議題，未必具備足夠判斷基礎，擔憂調查結果的信度與效度不足，卻可能被拿來作為檢舉、調查與要求學校撰寫報告的依據。

全教產強調，教育現場並非反對友善校園，也不是反對學生權益保障。而是反對將複雜的校園治理問題簡化成量表勾選，甚至與補助款考核綁定，形成縣市逼學校、學校逼教師的壓力鏈。若學生因不滿管教而大量勾選「非常不同意」或「非常不滿意」，恐導致學校陷入更多調查、檢討與報告循環，反而製造更多對立與不信任。

全教產呼籲教育部停止以「友善校園人權環境指標評估量表」變相恢復已取消的「校園生活問卷施測調查」，並將相關項目自中央對地方教育補助款考核中移除，回歸專業治理與行政減量，而非增加教育現場負擔。

補助款 校園 生活

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