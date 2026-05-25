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以傳播技術回望歷史 李遠觀展細數資訊覺醒者之路

中央社／ 台北25日電

台博館推出「時代的訊號」展覽，文化部長李遠今天前往觀展，也回顧自己從早期進大學加入國民黨到幫民進黨做廣告的過往，透過不同傳播技術，從資訊追隨者變成覺醒者。

「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」展覽以傳播技術為引，透過近200件文物史料，回望台灣自1920年代至現代的民主歷程，讓人看見從被殖民、戒嚴到民主化過程，人民與政府都試圖以自己方式傳達想說的話，開幕記者會今天舉行。

李遠表示，展覽對他而言不是歷史，而是他自身經歷過的，「我們何其不幸生長在一個充滿謊言跟神話的時代，對外一無所知，就在謊言跟神話中長大；可是我們又何其幸運的，親眼看到這個時代的改變。」

李遠提到，過去電視台只有3家，電影公司也只有3家，就是中央電影公司、台灣電影製片廠、中國電影製片廠。他從師大畢業，而當初進到師大第一件事情就是填加入國民黨，「那你不要怪我，因為那個時候每個人都是國民黨」。

李遠表示，當時並不會強迫填寫，但是就會讓學生軍訓不及格或某科不及格，男生不能當預官；如果不是創作者或從事傳播，會像是活在太平盛世、根本不覺得受控制，像他直到自己開始寫東西，爸爸就會告訴他不要寫「黑黑的軍營」，要寫「一片陽光普照的軍營」，這才感受到「文字獄」。

李遠回憶，1979年他去美國水牛城讀書，拿起電話就會開始聽國內發生的事情，像是陳映真被抓、美麗島事件，當初都是透過電話聽來的，「我像所有的那個時代長大的人一樣，我全部被洗腦，那是一個充滿這個神話跟謊言的時代，所有的真相與這個抵抗，都是不允許的，因為真相會戳破這個謊言，抵抗會讓神話被拆穿。」

後來，李遠回台灣並任職於中影，他說，那時他們拍了很多抵抗社會的電影，「也曾經要被趕走，覺得我們是藏在這個體制內的匪諜。」離開中影後，他被詢問願不願意幫民進黨做廣告，他、吳念真與柯一正都願意，這也轟動一時。

李遠說，台灣追求民主的人懂得各種科技，穿透各種封鎖，然後漸漸讓所有人聽到聲音、看到報導。他也從一個收集情報的追隨者到成為覺醒者，走到今天最大問題是從資訊封閉、資訊開放到網路假訊息，「我們重新要面對這個如何防止假訊息顛覆了我們台灣這麼辛苦得到的一個自由民主的社會。」

國民黨 民進黨 李遠

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