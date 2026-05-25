數產署擴大AI花園計畫 攜手6校推動多元智慧應用

數發部數產署推動「AI花園」計畫，打造人才培育模式並加速人工智慧（AI）應用落地。數發部次長侯宜秀今天表示，「AI花園」計畫已有智慧長者陪伴機器人、畜牧產業AI化等成果，今年擴大串聯6校，推動AI深入長照、農業、物流等領域，加速多元AI應用轉化。

數產署今天舉行「AI花園：科技共榮×教育扎根」成果發表記者會，公布114年期間串聯台東大學、雲林科技大學及佛光大學等3所大學，媒合50家在地產業，帶動超過590名師生共同參與。其中，台東大學與企業合作推出智慧長者陪伴機器人，雲林科技大學推動畜牧產業AI化。

侯宜秀致詞表示，AI轉型的關鍵在於人，若把AI發展想像成一座花園，技術是種子、產業是土壤，真正能讓AI開花結果是具備實作能力、理解場域需求，並能把技術轉化為解決方案的「AI園丁」。

侯宜秀指出，全球AI發展正快速改變產業競爭樣貌，人才培育不能只停留在課堂學習，更需結合真實場域、產業命題與技術驗證。「AI花園」計畫以做中學為核心，導入國際雲端資源與在地產業合作，協助學生在實際應用情境中累積技術、需求轉譯、團隊協作與專案管理能力。

她進一步說，產業愈來愈重視跨領域能力，這也呼應總統賴清德所提AI人才「二刀流」概念，既懂產業知識，又懂AI技術的人才。去年「AI花園」計畫已完成場域實證需求媒合會及AI認證課程工作坊，讓學生不僅學習AI工具，也深刻理解產業痛點，將畜牧、長照、特色餐飲等在地產業課題轉化為AI應用方案，逐步培育產業即戰力。

侯宜秀表示，今年擴大「AI花園」計畫，串聯屏東科技大學、澎湖科技大學、東華大學、宜蘭大學、高雄師範大學與台東大學等6所學校，分別發展智慧農業管理、無人機物流調度與飛安監測、AI校園智慧導覽與模擬面試、AI智慧精準檢測、智慧教師助理機器人，以及持續發展智慧長者陪伴機器人等應用，將AI技術導入農業、物流、教育、長照等領域。

此外，數產署也將攜手國際大廠Amazon WebServices（AWS），舉辦2026台灣生成式AI應用黑客松競賽，透過AI實戰工作坊，開放超過200項AI工具資源，透過產業命題、AI實作應用與跨域協作，打造創新人才培育平台，並為產業挹注AI人才新血。

數產署強調，將持續擴大產學合作，深化國際鏈結，讓AI技術走出實驗室、扎根教育並擴散至地方，帶動更多大專院校與企業攜手打造多元智慧場域，讓台灣不只是AI技術的使用者，更成為AI應用與產業發展的重要推動者，實現科技共融與產業升級。