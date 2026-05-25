快訊

被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

聽新聞
0:00 / 0:00

數產署擴大AI花園計畫 攜手6校推動多元智慧應用

中央社／ 台北25日電

數發部數產署推動「AI花園」計畫，打造人才培育模式並加速人工智慧（AI）應用落地。數發部次長侯宜秀今天表示，「AI花園」計畫已有智慧長者陪伴機器人、畜牧產業AI化等成果，今年擴大串聯6校，推動AI深入長照、農業、物流等領域，加速多元AI應用轉化。

數產署今天舉行「AI花園：科技共榮×教育扎根」成果發表記者會，公布114年期間串聯台東大學、雲林科技大學及佛光大學等3所大學，媒合50家在地產業，帶動超過590名師生共同參與。其中，台東大學與企業合作推出智慧長者陪伴機器人，雲林科技大學推動畜牧產業AI化。

侯宜秀致詞表示，AI轉型的關鍵在於人，若把AI發展想像成一座花園，技術是種子、產業是土壤，真正能讓AI開花結果是具備實作能力、理解場域需求，並能把技術轉化為解決方案的「AI園丁」。

侯宜秀指出，全球AI發展正快速改變產業競爭樣貌，人才培育不能只停留在課堂學習，更需結合真實場域、產業命題與技術驗證。「AI花園」計畫以做中學為核心，導入國際雲端資源與在地產業合作，協助學生在實際應用情境中累積技術、需求轉譯、團隊協作與專案管理能力。

她進一步說，產業愈來愈重視跨領域能力，這也呼應總統賴清德所提AI人才「二刀流」概念，既懂產業知識，又懂AI技術的人才。去年「AI花園」計畫已完成場域實證需求媒合會及AI認證課程工作坊，讓學生不僅學習AI工具，也深刻理解產業痛點，將畜牧、長照、特色餐飲等在地產業課題轉化為AI應用方案，逐步培育產業即戰力。

侯宜秀表示，今年擴大「AI花園」計畫，串聯屏東科技大學、澎湖科技大學、東華大學、宜蘭大學、高雄師範大學與台東大學等6所學校，分別發展智慧農業管理、無人機物流調度與飛安監測、AI校園智慧導覽與模擬面試、AI智慧精準檢測、智慧教師助理機器人，以及持續發展智慧長者陪伴機器人等應用，將AI技術導入農業、物流、教育、長照等領域。

此外，數產署也將攜手國際大廠Amazon WebServices（AWS），舉辦2026台灣生成式AI應用黑客松競賽，透過AI實戰工作坊，開放超過200項AI工具資源，透過產業命題、AI實作應用與跨域協作，打造創新人才培育平台，並為產業挹注AI人才新血。

數產署強調，將持續擴大產學合作，深化國際鏈結，讓AI技術走出實驗室、扎根教育並擴散至地方，帶動更多大專院校與企業攜手打造多元智慧場域，讓台灣不只是AI技術的使用者，更成為AI應用與產業發展的重要推動者，實現科技共融與產業升級。

佛光大學 台東大學 機器人

延伸閱讀

專業、人文、跨域與AI並進 樹德科技大學以「4i+」培育未來實務人才

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

「義守大學勇奪企業最愛南部私校冠軍雙榜！AI教育與產學模式培育新人才」

明新科大重視跨域實作 打造AI人才基地

相關新聞

青年海外圓夢計畫再升級！新光、台新加入 今年預計助3000人出國

教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年邁入第二年。教育部今天舉辦支持方案記者會，宣布攜手新光人壽與台新青少年基金會，共同投入青年國際培力與海外學習資源，今年預計提供3000名青年出國圓夢，並新增協助弱勢青年的「圓夢助力方案」，盼透過公私協力擴大青年支持網絡，讓更多青年走向國際、實現夢想。

孩子不是獎牌的耗材 張景森籲教部、運動部廢除高中以下體育班

監察院教育及文化委員會日前通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提調查報告，針對體育班制度問題，運動部與教育部部分權責分工不明確，就體育班整體督導、訓練時數、教學正常化等關鍵議題，雙方都認屬對方權責；體育班學生學力落差、訓練時數違規等議題有待督導改善。行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，孩子不是獎牌的耗材，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班。

埃及木乃伊下月登場史博館 航空公司要求出具「死亡證明」

史博館六月將推出國際特展「埃及木乃伊—永生傳說」，展品包括四具木乃伊，包含人類和動物的木乃伊。策展團隊透露，展品因為有人類的木乃伊，被多家航空公司拒載，最後終於找到一家國籍航空願意提供運輸。但航空公司要求要提供木乃伊的「死亡證明」。史博館則在下周搶先推出特展「終章未完—穿越生死的文化觀想」，呈現東西方不同信仰體系對死後世界的詮釋。

苗縣府27日辦學測記者會 工會「拒為官僚作秀背書」並提3訴求

苗栗縣國中小學力檢測即將於28日登場，縣府將於27日舉辦學測記者會公布施政績效，但苗栗縣各級學校產業工會卻在今天發布聲明抵制，拒絕參加為其背書，並提出禁止排名考核、行政減量及資源挹注等三項具體制度訴求；對此，教育處表示尚在了解中，暫無回應。

教育部攜手新光、台新 力挺青年海外圓夢

為深化青年培力、促進國際參與，教育部25日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，公開感謝新光人壽及台新（2887）青少年基金會共同投入資源，以實際行動支持青年走向國際，展現企業與基金會對社會的關懷與責任。

響應「世界牛奶日」　北市鮮奶周報加碼 下周學童可多領1瓶

北市推動「鮮奶周報—生生喝鮮奶」受益人數逾20萬人，教育局表示，響應6月1日「世界牛奶日」，下周一6月1日至7日可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶，設籍及就讀北市2足歲至12歲學童皆可領取。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。