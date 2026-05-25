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教育部攜手新光、台新 力挺青年海外圓夢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
教育部、台新基金會、新光人壽代表及圓夢青年共同合影。教育部青年發展署／提供
教育部、台新基金會、新光人壽代表及圓夢青年共同合影。教育部青年發展署／提供

為深化青年培力、促進國際參與，教育部25日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，公開感謝新光人壽及台新（2887）青少年基金會共同投入資源，以實際行動支持青年走向國際，展現企業與基金會對社會的關懷與責任。

教育部次長劉國偉表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」旨在協助我國青年拓展國際視野、提升跨域能力，並透過海外見習、交流及專業培訓等多元方式，培養具備全球競爭力與社會關懷的未來人才。該計畫強調「機會平權」，期盼讓不同背景的青年皆有機會參與國際事務，實現自我價值。

114年已提供1,463名青年出國圓夢，115年預計提供3,000名青年出國圓夢；計畫也在今年推出圓夢助力方案，降低參與門檻，讓需要幫助的青年都有機會參與。此次新光人壽及台新青少年基金會的參與，具有高度公益意義，不僅提供實質資源挹注，更共同打造支持青年發展的友善環境。

新光人壽表示，長期關注青年教育與社會公益，期盼透過本次合作，協助更多青年突破資源限制，勇敢追求夢想。此次提供圓夢青年多項優惠，圓夢青年及隨隊業師可於機場內服務據點，憑有效證明文件，領取專屬圓夢大禮包。

另外為協助青年安心出發，新光人壽提供多種投保管道，並升級提供含海外突發疾病附約(含法定傳染病)之保障方案，另享有「核心加值升級保障海外救助服務」，打造全程守護機制。

台新青少年基金會指出，基金會持續致力於青少年培力與社會參與，未來將透過多元方式，陪伴青年探索自我並走向世界。

活動現場也邀請曾參與計畫青年分享海外經驗，展現計畫成果與影響力。青年代表鍾宜芸表示，透過計畫得以深入國際場域學習，青年赴歐洲馬場，進行長時間實地見習與參訪，不僅提升個人專業能力，更建立了台灣馬術產業與國際連結及影響。

另一名青年代表鍾志廷也表示，這次赴日本見習日式庭院設計，在整段見習之旅所遇到的各種人事物，讓自己視野變得更遼闊，也更有勇氣在未來到其他國家探索。

教育部強調，青年發展是國家永續的重要基石，未來將持續結合公私部門資源，擴大青年支持網絡，打造更具包容性與前瞻性的培力體系，讓更多青年在國際舞台上發揮影響力，並將所學回饋社會，形成正向循環。

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