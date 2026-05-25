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青年海外圓夢計畫再升級！企業加入支持 今年預計助3000人出國

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部今天舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會。記者柯美儀／攝影
教育部今天舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會。記者柯美儀／攝影

教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年邁入第二年。教育部今天舉辦支持方案記者會，宣布攜手新光人壽台新青少年基金會，共同投入青年國際培力與海外學習資源，今年預計提供3000名青年出國圓夢，並新增協助弱勢青年的「圓夢助力方案」，盼透過公私協力擴大青年支持網絡，讓更多青年走向國際、實現夢想。

教育部次長劉國偉表示，該計畫強調機會平權，期盼讓不同背景的青年有機會參與國際事務，實現自我價值，114年提供1463名青年出國圓夢，115年預計提供3000名青年出國見習、跨域學習與國際交流；今年也新增「圓夢助力方案」，特別協助弱勢青年參與。

新光人壽總經理黃敏義表示，此次提供多項優惠，包括青年及隨隊業師可於機場內服務據點，憑有效證明文件領取專屬圓夢大禮包，並提供含海外突發疾病赴約的保障方案，另享有「核心加值升級保障海外救助服務」，讓青年安心出發。

前法務部長、台新青少年基金會董事長蔡清祥說，基金會打造全國首創、唯一專為國高中生設立的志願服務公益平台，至今已吸引超過8萬名青少年投入志工行列。他指出，政府協助青年拓展海外視野、實現夢想的方向，與基金會理念一致，未來也將透過更多元的方式陪伴青年探索自我，讓世界看見台灣。

活動現場也邀請曾參與計畫的青年分享海外經驗，青年代表鍾宜芸表示，透過計畫得以深入國際場域學習，她赴歐洲馬場，進行長時間實地見習與參訪，不僅提升個人專業能力，更建立了台灣馬術產業與國際連結及影響；另一名青年代表鍾志廷也說，這次赴日本見習日式庭院設計，在整段見習之旅所遇到的各種人事物，讓自己視野變得更遼闊，也更有勇氣在未來到其他國家探索。

教育部強調，青年發展是國家永續的重要基石，未來將持續結合公私部門資源，擴大青年支持網絡，打造更具包容性與前瞻性的培力體系，讓更多青年在國際舞台上發揮影響力，並將所學回饋社會，形成正向循環。

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