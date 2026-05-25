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教育部辦合唱種子教師研習營 4場招募200名培訓

中央社／ 台北25日電

為深化藝術教育內涵，教育部於5月至6月辦理合唱種子教師研習營，規劃北、中、南、東共4場研習，每梯次招募50名加入種子教師，以強化合唱教學知能與藝術教育實踐能力。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升校園合唱教學品質，教育部請實驗合唱團辦理種子教師研習營（基礎營），於5月30日在新北市板橋區後埔國小、6月6日在台中市北屯區北屯國小、6月7日在嘉義市東區嘉北國小、6月13日宜蘭縣教師研習中心舉行，每梯次招募50人加入種子教師。

教育部表示，歌唱是最直接的音樂型態，不受樂器所約束，透過合唱學習不同語言與音樂風格，學生能更深刻理解各族群文化的內涵與價值，進而培養尊重多元文化的素養與國際視野。

今年基礎營課程除了聚焦合唱基礎訓練、聲音運用與精準咬字技巧，也提升帶團與排練能力，並邀集多名深耕合唱與聲樂教育領域的專家學者共同授課；此外，邀請近年於「全國學生音樂比賽」及「全國師生鄉土歌謠比賽」屢獲特優的台北市三玉國小合唱團指揮王宜寧，分享第一線教學與團隊經營經驗。

教育部提到，邀請全國對合唱教育及音樂教學充滿熱忱的教師踴躍參與，共同攜手深耕藝術教育；為深化合唱種子教師的能力，8月也規劃在台北市辦理進階研習營，招募曾參加「鄉土歌謠合唱種子教師研習營」的教師加入，共同探討音樂詮釋、合唱層次表現及多元文化歌曲教學。

教育部 教師 台中市 音樂

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