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響應「世界牛奶日」　北市鮮奶周報加碼 下周學童可多領1瓶

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市推動「鮮奶周報—生生喝鮮奶」受益人數逾20萬人，教育局表示，響應6月1日「世界牛奶日」，下周一6月1日至7日可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶。本報資料照片
北市推動「鮮奶周報—生生喝鮮奶」受益人數逾20萬人，教育局表示，響應6月1日「世界牛奶日」，下周一6月1日至7日可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶。本報資料照片

北市推動「鮮奶周報—生生喝鮮奶」受益人數逾20萬人，教育局表示，響應6月1日「世界牛奶日」，下周一6月1日至7日可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶，設籍及就讀北市2足歲至12歲學童皆可領取。

教育局表示，世界牛奶日由聯合國糧食及農業組織於2001年正式訂定，旨在提升全球對乳品營養價值的認識，並促進乳製品產業永續發展，且乳品富含蛋白質、鈣質、維生素B群等多元營養素，是支持人體骨骼發展與維持身體機能的重要來源，對於正處於快速成長階段的幼兒、兒童及青少年而言，規律攝取乳品，有助於骨骼與牙齒發育，亦能促進肌肉生長與整體健康。

教育局配合「世界牛奶日」加碼發放，6月1日至6月7日當周間，依既有的方式至合作通路領取2瓶乳品，藉由實際行動鼓勵家庭共同建立健康飲食習慣。特別是在學童成長關鍵期，充足且穩定的營養攝取，對於身高發展、免疫力提升及專注力表現皆具有正向影響。

教育局表示，「鮮奶周報—生生喝鮮奶」政策自去年4月推動以來，即以「讓孩子方便喝、安心喝、持續喝」為核心理念，透過數位卡證與多元通路合作，讓學童可於日常生活圈就近兌領乳品，避免校園配送造成行政負擔，同時提升政策可近性與便利性。目前補助對象涵蓋設籍或就讀北市2足歲至12歲學童，每周可免費兌領1瓶鮮奶或豆漿，受益人數約22.2萬人。

北市推動「鮮奶周報—生生喝鮮奶」受益人數逾20萬人，教育局表示，響應6月1日「世界牛奶日」，下周一6月1日至7日可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶。圖／教育局提供
北市推動「鮮奶周報—生生喝鮮奶」受益人數逾20萬人，教育局表示，響應6月1日「世界牛奶日」，下周一6月1日至7日可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶。圖／教育局提供

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