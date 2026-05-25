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苗縣府27日辦學測記者會 工會「拒為官僚作秀背書」並提3訴求

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣各級學校產業工會今天發布聲明，拒絕參加縣府教育記者會為其背書，並提出禁止排名考核、行政減量及資源挹注等具體制度訴求。圖／工會提供
苗栗縣各級學校產業工會今天發布聲明，拒絕參加縣府教育記者會為其背書，並提出禁止排名考核、行政減量及資源挹注等具體制度訴求。圖／工會提供

苗栗縣國中小學力檢測即將於28日登場，縣府將於27日舉辦學測記者會公布施政績效，但苗栗縣各級學校產業工會卻在今天發布聲明抵制，拒絕參加為其背書，並提出禁止排名考核、行政減量及資源挹注等三項具體制度訴求；對此，教育處表示尚在了解中，暫無回應。

「感覺越走越偏了！」工會理事長郭彥成表示，學力檢測應回歸教育初衷，是讓學生真正學會，縣府教育處應落實「去考核化」與「實質支持」，工會不反對了解學生學力，但基本學力的提升，絕不能流於紙筆測驗的分數管理。

苗栗縣國中小學力檢測行之有年，每年5月下旬舉辦國、英、數三科基本學力普測，今年更增加自然學科；接受檢測學生包含小三至八年級，所有擬定的試題均由台中教育大學命題團隊出題，僅三年級英文試題由縣內教學團隊自行出題。

苗栗縣各級學校產業工會發布聲明指出，對於近幾年派員參與「縣府國中小學力檢測記者會」，未能積極為第一線教育現場的老師發聲、澄清現場困境，以致主管單位誤解「學校與教師多表認同且未增加行政負擔」的集體假象，正式向縣內全體教師表達最深切的歉意。

近日將正式向縣府遞交政策立場書，在未獲縣府對「行政減量」與「資源挹注」提出具體回應與實質改善之前，工會將無限期拒絕參與縣府所邀請的記者會，絕不再為官僚作秀背書。

工會也提出具體制度訴求，要求明文禁止將學力檢測成績用於任何形式的學校評鑑、校際排名、教師考績或行政績效檢討；針對數據所顯現學力待提升的區域或學校，教育處應承諾以數據為依據，向財政與人事單位爭取結構性支持，優先提高編制內正式師資比率、降低代理代課流動率，並挹注專任學扶人力，而非徒增基層的行政負擔。

學測 苗栗縣 工會

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