史博館推特展 埃及木乃伊來台要提「死亡證明」

史博館六月將推出國際特展「埃及木乃伊—永生傳說」，展品包括四具木乃伊。策展團隊透露，展品因為有人類的木乃伊，被多家航空公司拒載，最後終於找到一家國籍航空願意提供運輸。但航空公司要求要提供木乃伊的「死亡證明」，目前還在設法解決中。

「埃及木乃伊—永生傳說」由史博館和時藝多媒體合作，展品精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，集結木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等百餘件珍貴文物，呈現古埃及人如何透過信仰、工藝與魔法，為亡者鋪設通往永恆的道路。

展品包括一具女性木乃伊，經Ｘ光檢測發現年紀約廿五至卅歲，腦部未被取出，胸腹腔亦無防腐填塞物，骨骼特徵顯示她生前曾多次懷孕，極有可能是死於難產過程中。策展團隊指出，人類木乃伊屬「人類遺骸（human remians）」，依據航空運輸規定必須提供「死亡證明」。

事實上，多數國家的海關檢疫法規，規定進出口人類遺骸必須具備合法文件，即使是數千年前古埃及法老王。一九七六年古埃及法老王拉瑪西斯二世木乃伊前往巴黎進行緊急修復工作時，因為埃及與法國法律規定，「死者」離境也必須持身分證明文件。

埃及政府為此迅速為法老王核發了一本職業欄註明為「國王（已故）」的專屬護照，讓法老順利出國。而供博物館展覽或學術研究的木乃伊，若無法開立現代醫學意義上的「死亡證明」，可改提文化遺產證明或科學鑑定報告證明「已故」。

至於航空公司避之大吉的木乃伊，真的有「木乃伊的詛咒」？曾主持挖掘三座指標性金字塔的埃及考古權威札希．哈⽡斯表示，從事金字塔考古挖掘逾半世紀，不曾遇過詛咒或不可思議事件。大家言之鑿鑿的木乃伊詛咒事件，有的是考古學家遭古墓細菌感染，有的是人們把所有的意外與病痛都歸咎到「木乃伊詛咒」。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之亡者塔哈蕾特的卡諾皮克罐，是保存逝者內臟的特殊容器。圖／史博館提供