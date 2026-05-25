快訊

埃及木乃伊下月登場史博館 航空公司要求出具「死亡證明」

基金會25日開記者會…蕭旭岑：想利用馬英九傷我者 一定採法律行動

今晨高鐵道岔訊號異常…車次誤點20分 通勤旅客哀號：慢到可以種花

聽新聞
0:00 / 0:00

史博館推特展 埃及木乃伊來台要提「死亡證明」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏的祭司帕迪穆特彩繪棺木。圖／史博館提供
義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏的祭司帕迪穆特彩繪棺木。圖／史博館提供

史博館六月將推出國際特展「埃及木乃伊—永生傳說」，展品包括四具木乃伊。策展團隊透露，展品因為有人類的木乃伊，被多家航空公司拒載，最後終於找到一家國籍航空願意提供運輸。但航空公司要求要提供木乃伊的「死亡證明」，目前還在設法解決中。

「埃及木乃伊—永生傳說」由史博館和時藝多媒體合作，展品精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，集結木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等百餘件珍貴文物，呈現古埃及人如何透過信仰、工藝與魔法，為亡者鋪設通往永恆的道路。

展品包括一具女性木乃伊，經Ｘ光檢測發現年紀約廿五至卅歲，腦部未被取出，胸腹腔亦無防腐填塞物，骨骼特徵顯示她生前曾多次懷孕，極有可能是死於難產過程中。策展團隊指出，人類木乃伊屬「人類遺骸（human remians）」，依據航空運輸規定必須提供「死亡證明」。

事實上，多數國家的海關檢疫法規，規定進出口人類遺骸必須具備合法文件，即使是數千年前古埃及法老王。一九七六年古埃及法老王拉瑪西斯二世木乃伊前往巴黎進行緊急修復工作時，因為埃及與法國法律規定，「死者」離境也必須持身分證明文件。

埃及政府為此迅速為法老王核發了一本職業欄註明為「國王（已故）」的專屬護照，讓法老順利出國。而供博物館展覽或學術研究的木乃伊，若無法開立現代醫學意義上的「死亡證明」，可改提文化遺產證明或科學鑑定報告證明「已故」。

至於航空公司避之大吉的木乃伊，真的有「木乃伊的詛咒」？曾主持挖掘三座指標性金字塔的埃及考古權威札希．哈⽡斯表示，從事金字塔考古挖掘逾半世紀，不曾遇過詛咒或不可思議事件。大家言之鑿鑿的木乃伊詛咒事件，有的是考古學家遭古墓細菌感染，有的是人們把所有的意外與病痛都歸咎到「木乃伊詛咒」。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之亡者塔哈蕾特的卡諾皮克罐，是保存逝者內臟的特殊容器。圖／史博館提供
義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之亡者塔哈蕾特的卡諾皮克罐，是保存逝者內臟的特殊容器。圖／史博館提供

埃及 木乃伊 史博館 博物館

延伸閱讀

史博館國際特展6月登場 埃及木乃伊真跡亮相

埃及推外國居民智慧居留卡 因應爆增外來人口

上傳羞辱影片引發國際譴責 以色列驅逐加薩船隊人士

多國出手斡旋！川普宣布美伊協議接近定案 將「很快」公布

相關新聞

張景森籲廢高中以下體育班 「孩子不是獎牌的耗材」

監察院日前針對高中以下體育班發布調查報告，認為學生學力落差、訓練時數違規等有待督導改善，但運動部與教育部權責分工不明確。行政院前政務委員張景森昨指出，孩子不是獎牌的耗材，建議體育部和教育部聯手廢除高中以下體育班。運動部表示，將持續與教育部合作，審慎評估制度調整方向。

埃及木乃伊下月登場史博館 航空公司要求出具「死亡證明」

史博館六月將推出國際特展「埃及木乃伊—永生傳說」，展品包括四具木乃伊，包含人類和動物的木乃伊。策展團隊透露，展品因為有人類的木乃伊，被多家航空公司拒載，最後終於找到一家國籍航空願意提供運輸。但航空公司要求要提供木乃伊的「死亡證明」。史博館則在下周搶先推出特展「終章未完—穿越生死的文化觀想」，呈現東西方不同信仰體系對死後世界的詮釋。

高薪搶外師／雙語政策擴大引進外師 錢多事少掀3大爭議

為達成2030雙語政策並推動雙語教育，教育部祭出上看10萬元的高薪延攬外籍教師，但外師多半只負責上課，批改作業、班級經營、行政庶務與家長溝通，都是中師負責，部分外師備課隨便，還經常無故請假，引發校園基層強烈反彈。這項政策表面上為學生帶來跨文化交流機會，實際上卻在教學現場掀起教師品質、薪資落差與流動率高等三大制度爭議。

史博館推特展 埃及木乃伊來台要提「死亡證明」

史博館六月將推出國際特展「埃及木乃伊—永生傳說」，展品包括四具木乃伊。策展團隊透露，展品因為有人類的木乃伊，被多家航空公司拒載，最後終於找到一家國籍航空願意提供運輸。但航空公司要求要提供木乃伊的「死亡證明」，目前還在設法解決中。

孩子不是獎牌的耗材 張景森籲教部、運動部廢除高中以下體育班

監察院教育及文化委員會日前通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提調查報告，針對體育班制度問題，運動部與教育部部分權責分工不明確，就體育班整體督導、訓練時數、教學正常化等關鍵議題，雙方都認屬對方權責；體育班學生學力落差、訓練時數違規等議題有待督導改善。行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，孩子不是獎牌的耗材，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班。

培養諾獎生力軍 李家同：應檢討研究環境

為培養諾貝爾獎生力軍，教育部研議設立台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）、科學實驗中學，盼打造有別於現行體制和升學方式的科研人才培育模式。但清大榮譽教授李家同表示，諾貝爾獎得主都是在研究單位做研究時獲獎，政府若希望有諾貝爾獎得主，應注意大學、中研院、國衛院等單位是否提供好的研究環境，以吸引優秀的學者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。