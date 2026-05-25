張景森籲廢高中以下體育班 「孩子不是獎牌的耗材」

監察院日前針對高中以下體育班發布調查報告，認為學生學力落差、訓練時數違規等有待督導改善，但運動部與教育部權責分工不明確。行政院前政務委員張景森昨指出，孩子不是獎牌的耗材，建議體育部和教育部聯手廢除高中以下體育班。運動部表示，將持續與教育部合作，審慎評估制度調整方向。

監委指出，體育班學生基礎學力落差問題亟待正視，依教育部一一一學年至一一三學年度國中教育會考體育班學生表現顯示，英語及數學兩科成績呈現「待加強Ｃ」比率都超過五成，棒球專長學生「５Ｃ」更達三成五。

張景森表示，這些數字代表許多孩子一旦因受傷、發育變化、競爭失利或市場有限而被淘汰，他們不只是失去比賽機會，而是失去重新選擇人生的能力。如果我們重視體育、重視孩子，也重視國家運動發展，不能繼續用體育班這種落伍過時的制度。

張景森說，基礎教育的任務，是讓孩子具備基本學力、健康身心，以及未來選擇人生的能力，不是替學校爭錦標、替地方爭光，更不是替國家製造獎牌。現行體育班最大的問題，就是把學校變成「選手工廠」，讓孩子的課業、身體、自尊與未來，都為比賽成績讓路。

張景森指出，歐美日的體育強國培養運動員方法和制度，都不是這種體育班，這是共產主義國家的遺毒。台灣需要的是全面強化一般體育和全民運動。保障所有學生的運動權；學校可以有代表隊，但不得讓學生脫離正常學習；專業訓練應由社區俱樂部、單項協會、職業青訓與區域訓練中心承擔。

教育部表示，運動部成立後，依行政院分工原則，「學校體育」涉及一般體育教學事項，屬教育部；運動專業及專項競技事項，屬運動部。

體育班學生學力落差、訓練時數違規等議題，學校除可向國教署申請一般學習扶助經費，亦可向運動部申請補助體育班學生參賽後補課需額外加強輔導經費。國教署另透過正常教學訪視，督導學校依課程綱要落實體育班之正常教學，避免因出賽及訓練影響學生基本學力。

運動部則說，運動人才培育應回歸以教育為核心、學生適性發展為重心，兼顧學業、運動參與及生涯探索，避免過早單一化訓練。將持續與教育部合作，蒐集各界意見，檢視現行體育班制度的整體架構及實務運作問題，審慎評估制度調整方向。