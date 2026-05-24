孩子不是獎牌的耗材 張景森籲教部、體育部廢除高中以下體育班

監察院教育及文化委員會日前通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提調查報告，針對體育班制度問題，運動部與教育部部分權責分工不明確，就體育班整體督導、訓練時數、教學正常化等關鍵議題，雙方都認屬對方權責；體育班學生學力落差、訓練時數違規等議題有待督導改善。行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，孩子不是獎牌的耗材，建議體育部和教育部聯手廢除高中以下體育班。

監委指出，體育班學生基礎學力落差問題亟待正視，依教育部111學年至113學年度國中教育會考體育班學生表現顯示，英語及數學兩科成績呈現「待加強C」比率都超過5成，且其中113學年度棒球專長學生「5C」（5學科皆未達基礎門檻）更達35.85%，遠高於全體考生的平均6.62%。

張景森表示，這些數字代表什麼？代表許多孩子一旦因受傷、發育變化、競爭失利或市場有限而被淘汰，他們不只是失去比賽機會，而是失去重新選擇人生的能力。說得更直白一點：體育班為了培養出一個精英選手，而犧牲掉99個孩子的一生。

張景森指出，如果我們重視體育、重視孩子，也重視國家運動發展，應該不能繼續用體育班這種落伍過時的制度，把未成年學生過早分類、過度訓練，而希望透過這種制度培養出優秀的選手。看看全世界的趨勢，看看那些先進的體育大國，除了共產國家以外，世界上已經很少有國家利用這種制度培養運動員。這種制度只會讓體育班學生的人生押在極低的成功機率上，毀了他們的身體和未來。

張景森說，基礎教育的任務，是讓孩子具備基本學力、健康身心，以及未來選擇人生的能力，不是替學校爭錦標、替地方爭光，更不是替國家製造獎牌。現行體育班最大的問題，就是把學校變成「選手工廠」，讓孩子的課業、身體、自尊與未來，都為比賽成績讓路。

張景森指出，歐美日的體育強國培養運動員方法和制度，都不是這種體育班，這是共產主義國家的遺毒。台灣需要的是全面強化一般體育和全民運動。保障所有學生的運動權；學校可以有代表隊，但不得讓學生脫離正常學習；專業訓練應由社區俱樂部、單項協會、職業青訓與區域訓練中心承擔；少數頂尖選手，則應提供彈性學程、補救教學、傷害防護與生涯輔導。