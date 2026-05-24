教部推大專身心障礙生夏令營 藝術、科學助發掘潛能

彰化和美太空科普特展今在和美國小活動中心開幕，展示火箭、衛星模型及舉辦科學市集等多元活動，今、明兩天開放民眾參觀，周一到周五開放和美鎮民及外鄉鎮市學校預約參觀，主辦單位和美鎮公所希望學子觀看後，激發探索外太空的興趣，人生發展有更多選項。

2026-05-23 18:57