快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

教部推大專身心障礙生夏令營 藝術、科學助發掘潛能

中央社／ 台北24日電

教育部將於暑假期間辦理適應藝術表達夏令營及多元潛能發展夏令營，透過藝術創作、陶藝彩繪、科學實驗、太空教育等活動，協助大專身心障礙學生多元學習，發掘更多可能。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實融合教育理念，促進大專校院身心障礙學生多元學習與社會參與，115年暑假將辦理「大專校院適應藝術表達夏令營」及「大專校院學生多元潛能發展夏令營」，透過藝術創作、科學探索、戶外體驗等多元課程，拓展學生視野及學習新知。

115年大專校院適應藝術表達夏令營將於7月7日至10日辦理，課程融合藝術與社會情緒學習，包含藝術創作、陶藝彩繪、攝影實作、創意戲劇、詩詞賞析及行動藝術等活動，並安排參訪台灣美術館、台灣工藝文化園區、台中海洋館及高美濕地等場域，讓學生透過五感體驗與創意表達，培養自我覺察、人際互動與情緒調適能力。

115年大專校院學生多元潛能發展夏令營則於8月4日至7日在嘉義大學舉辦，結合科學教育與服務學習概念，安排科學實驗、闖關活動、團隊合作及太空教育等課程，並前往嘉義縣太空教育館進行科學闖關與實作體驗，讓學生在探索與實踐中培養問題解決能力與團隊合作精神。

教育部提到，希望透過辦理大專校院身心障礙學生夏令營，落實融合教育與多元參與，藉由跨校、跨障礙類別交流，以及普通學生擔任志工共同參與，營造友善支持學習環境，使學生在活動中建立同儕情誼、增進社會參與及生活適應能力。

夏令營 太空 教育部

延伸閱讀

暑假放下3C好好玩 新北育樂營千場活動即起報名

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

弘光科大妝品系老師「轉生於肌」藝術展 跨域藝術創作成果

兩廳院課程探索人際關係 「勸世三姊妹」成教案

相關新聞

培養諾獎生力軍 李家同：應檢討研究環境

為培養諾貝爾獎生力軍，教育部研議設立台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）、科學實驗中學，盼打造有別於現行體制和升學方式的科研人才培育模式。但清大榮譽教授李家同表示，諾貝爾獎得主都是在研究單位做研究時獲獎，政府若希望有諾貝爾獎得主，應注意大學、中研院、國衛院等單位是否提供好的研究環境，以吸引優秀的學者。

太空科普特展連兩年在彰化和美鎮舉辦 培訓兩校為火箭教育基地

彰化和美太空科普特展今在和美國小活動中心開幕，展示火箭、衛星模型及舉辦科學市集等多元活動，今、明兩天開放民眾參觀，周一到周五開放和美鎮民及外鄉鎮市學校預約參觀，主辦單位和美鎮公所希望學子觀看後，激發探索外太空的興趣，人生發展有更多選項。

工藝中心兒童特展 孩童動手編織成展品

讓孩童在遊玩中發現台灣是座工藝島，工藝中心推出兒童永續工藝特展，透過水循環知識引導觀眾認識漆、纖維等工藝媒材生長環境外，...

民眾嘆買不到…臺灣漫遊錄得獎效應發威 出版社緊急加印7萬本

「臺灣漫遊錄」獲2026年英國「國際布克獎」，市場供不應求，許多通路買不到書，春山出版社緊急加印7萬本，英國方面也因得獎...

與狼師同名同姓無辜受累 陳逵數學衰喊將改名育勝數學

高雄市補習班日前爆出「狼師」陳逵涉嫌合成女學生不雅照遭判刑、永久除名事件，未料另一名在高雄補教界執教20年、補教界藝名同樣叫「陳逵」的陳姓數學老師卻無端捲入狼師風波，沉痛宣布將放棄使用超過20年的別名，改以本名諧音更名為「育勝數學」，盼能自證清白，讓教學現場回歸平靜。

嘉市青少年福利服務中心升級亮相 羽球匹克球共融球場啟用

嘉義市青少年福利服務中心全新升級上午啟用，市府投入770萬元進行戶外廣場整修與室內空間改造，結合羽球與匹克球雙功能共融球場，在市長黃敏惠見證下亮相，吸引青少年學生、家長與市民到場體驗，全新打造的青少年專屬「玩聚場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。