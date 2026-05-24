教部推大專身心障礙生夏令營 藝術、科學助發掘潛能
教育部將於暑假期間辦理適應藝術表達夏令營及多元潛能發展夏令營，透過藝術創作、陶藝彩繪、科學實驗、太空教育等活動，協助大專身心障礙學生多元學習，發掘更多可能。
教育部今天發布新聞稿指出，為落實融合教育理念，促進大專校院身心障礙學生多元學習與社會參與，115年暑假將辦理「大專校院適應藝術表達夏令營」及「大專校院學生多元潛能發展夏令營」，透過藝術創作、科學探索、戶外體驗等多元課程，拓展學生視野及學習新知。
115年大專校院適應藝術表達夏令營將於7月7日至10日辦理，課程融合藝術與社會情緒學習，包含藝術創作、陶藝彩繪、攝影實作、創意戲劇、詩詞賞析及行動藝術等活動，並安排參訪台灣美術館、台灣工藝文化園區、台中海洋館及高美濕地等場域，讓學生透過五感體驗與創意表達，培養自我覺察、人際互動與情緒調適能力。
115年大專校院學生多元潛能發展夏令營則於8月4日至7日在嘉義大學舉辦，結合科學教育與服務學習概念，安排科學實驗、闖關活動、團隊合作及太空教育等課程，並前往嘉義縣太空教育館進行科學闖關與實作體驗，讓學生在探索與實踐中培養問題解決能力與團隊合作精神。
教育部提到，希望透過辦理大專校院身心障礙學生夏令營，落實融合教育與多元參與，藉由跨校、跨障礙類別交流，以及普通學生擔任志工共同參與，營造友善支持學習環境，使學生在活動中建立同儕情誼、增進社會參與及生活適應能力。
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