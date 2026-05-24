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培養諾獎生力軍 李家同：應檢討研究環境

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
清大榮譽教授李家同表示，政府若希望有諾貝爾獎得主，應注意各單位是否提供好的研究環境，以吸引優秀的學者。圖／聯合報系資料照片
清大榮譽教授李家同表示，政府若希望有諾貝爾獎得主，應注意各單位是否提供好的研究環境，以吸引優秀的學者。圖／聯合報系資料照片

為培養諾貝爾獎生力軍，教育部研議設立台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）、科學實驗中學，盼打造有別於現行體制和升學方式的科研人才培育模式。但清大榮譽教授李家同表示，諾貝爾獎得主都是在研究單位做研究時獲獎，政府若希望有諾貝爾獎得主，應注意大學、中研院、國衛院等單位是否提供好的研究環境，以吸引優秀的學者。

賴清德總統日前宣示，希望台灣未來卅年內於醫學、物理、化學領域，至少誕生三名諾貝爾獎得主。為加強基礎科學研究，教育部近期籌設「台灣高等研究學院」，召集台、成、清、交四所頂尖大學與中研院組成聯盟，分五大領域獨立招生。

不過李家同認為，該做的是普遍提高學子的科學程度，不是因為想得獎。他提到，整個國家的科技實力建築在基礎學問上，如果科技人員基礎學問上不夠扎實，不僅不可能有人得獎，要建造極高級的工業產品也絕對不可能。

李家同建議，教育部應宣布重視基礎學問，且各單位應共同檢討如何能吸引優秀學者安心做研究，再者，政府應研究如瑞士、荷蘭等小國，人口不多，卻如何能產生眾多諾貝爾獎得主。

對此，教育部表示，ＴＡＡＳ是參考以色列藝術科學高中、日本超級科學高中等作法，現行中研院也與大學合作推動「台灣國際研究生學程」，研議在現有高等教育與研究基礎上，整合學校及研究機構資源，提供學生更多元且彈性的學習場域與研究支持。

教育部表示，已規畫如選送學生赴海外實驗室移地研究、申請攻讀國際雙聯學制，並補助學生海外學研生活津貼等措施。整體規畫、運作方式及培育機制仍在討論階段，後續將廣泛聽取各界意見。

李家同 諾貝爾獎 清大 科學研究

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