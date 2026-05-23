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太空科普特展連兩年在彰化和美鎮舉辦 培訓兩校為火箭教育基地

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立和美高中學生解說衛星模型。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立和美高中學生解說衛星模型。記者簡慧珍／攝影

彰化和美太空科普特展今在和美國小活動中心開幕，展示火箭、衛星模型及舉辦科學市集等多元活動，今、明兩天開放民眾參觀，周一到周五開放和美鎮民及外鄉鎮市學校預約參觀，主辦單位和美鎮公所希望學子觀看後，激發探索外太空的興趣，人生發展有更多選項。

國家太空中心支援和策畫，攜手和美鎮公所、彰濱工業區線西區廠商協進會、縣立和美高中、和美國小共同辦理，和高家長會與校友會、和小家長會與鹿港澄悅酒店共襄盛舉，合作推動在地科學教育，「點燃探索的火花」彰化和美太空科普特展今在和美國小活動中心開幕，各單位首長、代表齊聚一堂，和高學生志工負責解說火箭和衛星模型。

和美鎮長林庚壬說，和美鎮是傳產重鎮，但和美子弟應有追求與吸引高科技知識的權利，外太空特展過去常在都會區舉辦，很少到鄉鎮，鎮公所及地方企業、社團一起爭取去年在和高辦理，今年移師和美國小，藉此讓和美區學子參觀與吸收外太空新知，因大家都知AI、量子計算、汽車定位、手機通訊都與外太空科技有關，透過國家太空中心帶來資源、集結產官學力量舉辦太空科普特展，可造福學子未來出路更多選項。

國家太空中心表示，和美太空科普特展有別於一般嘉年華會式展覽，而是朝向培訓太空科技人才辦理，將協助和美國小成為硝醣火箭教育基地、和美高中成為機械火箭教育基地，為國家從基礎到大專的外太空科技教育鋪路，厚植發展實力。

彰化縣立和美高中學生解說火箭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立和美高中學生解說火箭。記者簡慧珍／攝影

彰化和美太空太普特展在和美國小活動中心揭幕。記者簡慧珍／攝影
彰化和美太空太普特展在和美國小活動中心揭幕。記者簡慧珍／攝影

火箭 太空 彰化

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