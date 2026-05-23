工藝中心兒童特展 孩童動手編織成展品

讓孩童在遊玩中發現台灣是座工藝島，工藝中心推出兒童永續工藝特展，透過水循環知識引導觀眾認識漆、纖維等工藝媒材生長環境外，也邀請孩子一起共創展品。

「工藝島-2026兒童永續工藝特展」以故事展開，故事主角是工藝超人阿赫，因發現河水水位下降，為了找尋水精靈而展開旅程，不同展區就是阿赫所造訪的地方，像是擺放漆工藝品的漆之森林、展出竹藝品的竹之谷等。

展覽開幕記者會今天舉行，展中共集結107組作品展出，最大型作品是由藝術家康雅筑帶領親子工作坊138名學員一起完成的「一起來編織美麗的島嶼風景! 」，俯瞰如台灣島嶼形狀，以編織品組成，材料來自紡織工廠剩餘布料。

康雅筑表示，在展場可以看到作品有島嶼地景、瀑布水流，這些都來自眾人的創作再組合，工藝離不開生活，而工藝品材料離不開環境與土地，當人們住在城市，也許很難親自去看竹子、樹皮這些材料，既然如此就從生活反向出發，身上穿的衣服也是纖維的一種，也可以將紡織產業耗材再利用。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，為倡導文化平權，從兒童、青年、中生代都是工藝中心期望服務對象，「工藝島-2026兒童永續工藝特展」展現出台灣不只是科技島，還是工藝島，在AI浪潮下，唯有動手思考是無法取代，希望透過展覽讓大家放下手機，動手創作。

「工藝島-2026兒童永續工藝特展」即日起在台北當代工藝設計分館4樓展出至9月13日。 「工藝島–2026兒童永續工藝特展」正在台北當代工藝設計分館4樓持續展出中，現場設有不同的遊戲互動桌，歡迎小朋友透過拼圖、手工玩具等參與展覽。圖／中央社