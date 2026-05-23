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民眾嘆買不到…臺灣漫遊錄得獎效應發威 出版社緊急加印7萬本

中央社／ 台北23日電
台灣作家楊双子（右）創作、譯者金翎（左）翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。圖／中央社
台灣作家楊双子（右）創作、譯者金翎（左）翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。圖／中央社

臺灣漫遊錄」獲2026年英國「國際布克獎」，市場供不應求，許多通路買不到書，春山出版社緊急加印7萬本，英國方面也因得獎效應加印1萬6000本，日本方面則加印日文版1萬本。

春山出版總編輯莊瑞琳接受訪問表示，「臺灣漫遊錄」得獎消息傳出後，就收到不少通路缺書的通知，出版社陸續補貨，目前緊急加印3次共7萬本，「臺灣漫遊錄」自出版以來總印量來到11萬本。莊瑞琳說，「28日開始都會陸續印好、出貨，請讀者再等等」。

據記者實際於博客來網路書店查詢，「臺灣漫遊錄」專頁顯示為「無庫存，購買後進貨」；誠品線上為「再刷中，依出版社配貨數量，到貨後依購買順序陸續出貨」；金石堂網路顯示「預計5月27日出貨，購買後進貨」；讀冊生活同樣為「訂購後，立即為您進貨」。

莊瑞琳表示，過去得到大獎的書，多以國外作者為主，大獎公布後會在書市引起效應；這次是本地作者獲獎，銷售力道自然完全不同。除了「臺灣漫遊錄」，楊双子在春山出版的其他3本書，也全部緊急再刷，其他出版社的作品也都全面再刷。

莊瑞琳強調，根據通路透露，此次「臺灣漫遊錄」獲獎效應，已經比作家韓江獲諾貝爾文學獎時更強勁。

此外，台灣時間自20日起，就有不少民眾透過社群平台表示「買不到書」，實體書店跑了好幾家，也不見得買得到，預料購買「臺灣漫遊錄」近期將成為全民運動。

英國 日本 臺灣漫遊錄

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