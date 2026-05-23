聽新聞
0:00 / 0:00

聯合線上XReadmoo 琅琅讀墨電子書店 27日上線

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
udn × Readmoo戰略結盟，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、讀墨電子書執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
udn × Readmoo戰略結盟，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、讀墨電子書執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨昨宣布策略結盟，將於本月廿七日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾八百萬會員、十年行為數據分析、卅萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，透過精準推薦，讓電子書走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

聯合線上總經理官振萱以四個數字介紹「琅琅讀墨」。她說，第一個數字是「卅萬」，代表平台上線後將快速擴充至卅萬種以上電子書，未來也會持續朝四十萬種邁進。第二個數字是「一」，也就是「一個udn帳號、一鍵登入」。第三個數字是「十年」，聯合線上擁有累積十年的「第一方行為數據」，透過分析讀者對各類時事議題與生活脈動的關注點，利用演算法精準分析讀者的數位足跡。第四個數字是「八百萬」，udn目前有超過八百萬註冊會員，未來也會串聯「U利點數」生態系，讓讀者在聯合新聞網各頻道累積點數後，可回到平台折抵購書，形成「閱讀新聞、累積回饋、折抵購書、繼續閱讀」的循環。

Readmoo讀墨執行長龐文真表示，讀者能將過去購買的電子書與讀墨對接，也可同步到雲端書櫃。

「琅琅讀墨」將於廿七日上線營運。試營運期間成功登入的讀者，皆可獲得兩千元電子書閱讀器折扣優惠。

中文 電子書

延伸閱讀

吳明益、廖鴻基登布拉格國際書展 分享台灣海洋文化

直擊台灣Fine Dining黃金十年 Liz新書解構當代台灣味覺風景

新聞眼／多元素加成 「台灣漫遊錄」頻獲大獎

「臺灣漫遊錄」推台文版 台語詩人温若喬擔任翻譯

相關新聞

教部計畫 118億推AI人才方舟

因應ＡＩ熱潮，教育部編列一一八億元，推動為期四年的ＡＩ人才方舟計畫。包括以ＡＩ輔助教學並進行班級經營。教育部長鄭英耀指出，希望該計畫能協助教師與ＡＩ協作，做教學演練、模擬教學，目前已補助四所師資培育大學相關經費，將積極推動。

聯合線上XReadmoo 琅琅讀墨電子書店 27日上線

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨昨宣布策略結盟，將於本月廿七日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾八百萬會員、十年行為數據分析、卅萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，透過精準推薦，讓電子書走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

讓科技幫助學習…AI進入中小學現場、協助做決策 第一線教師揪問題

教育部推動AI人才方舟計畫，四年總經費高達118億。國民教育階段，盼由老師與學生共同掌握學習方向、強調AI協作，讓科技成為幫助思考與學習的工具。但第一線教師表示，AI用於班級經營等仍有其侷限，再者，目前很多教師已碰到沒有AI專業版帳號或Token不夠的狀況，主管機關也能思考先給予相關補助。

「拒絕在自己土地當次等公民」 楊双子衛報專訪談台灣人認同危機

作家楊双子在「臺灣漫遊錄」獲頒「國際布克獎」後致詞表示文學無法置外於他所生長的土地，她今天接受衛報專訪談到台灣人正面臨認...

你有中獎嗎？5.4萬人抽中終身學習券 2萬人獲館所通行票

教育部今天在律師見證下，抽出5萬4000人獲得民國115年度終身學習券，最高可抵免新台幣1500元學費。另有2萬人獲得館...

因應AI發展 教育部長：生生用平板 盼4年內各縣市達到1人1機

教育部於民國111年起推動「生生用平板」，偏遠地區1人1機、都會區則是6人1機。教育部今天舉行「AI方舟計畫」記者會，教育部長鄭英耀今天說，因應AI發展，希望未來4年內，各縣市都能達到1人1機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。