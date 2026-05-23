聯合線上XReadmoo 琅琅讀墨電子書店 27日上線

台灣數位媒體聯合線上與繁體中文電子書平台Readmoo讀墨昨宣布策略結盟，將於本月廿七日推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」跨平台服務整合。雙方結合udn逾八百萬會員、十年行為數據分析、卅萬種電子書刊與讀墨閱讀技術，透過精準推薦，讓電子書走向「書找人」，帶動台灣數位出版產業邁入新里程碑。

聯合線上總經理官振萱以四個數字介紹「琅琅讀墨」。她說，第一個數字是「卅萬」，代表平台上線後將快速擴充至卅萬種以上電子書，未來也會持續朝四十萬種邁進。第二個數字是「一」，也就是「一個udn帳號、一鍵登入」。第三個數字是「十年」，聯合線上擁有累積十年的「第一方行為數據」，透過分析讀者對各類時事議題與生活脈動的關注點，利用演算法精準分析讀者的數位足跡。第四個數字是「八百萬」，udn目前有超過八百萬註冊會員，未來也會串聯「U利點數」生態系，讓讀者在聯合新聞網各頻道累積點數後，可回到平台折抵購書，形成「閱讀新聞、累積回饋、折抵購書、繼續閱讀」的循環。

Readmoo讀墨執行長龐文真表示，讀者能將過去購買的電子書與讀墨對接，也可同步到雲端書櫃。

「琅琅讀墨」將於廿七日上線營運。試營運期間成功登入的讀者，皆可獲得兩千元電子書閱讀器折扣優惠。