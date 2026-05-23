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教部計畫 118億推AI人才方舟

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部推動ＡＩ人才方舟計畫，四年總經費高達118億。記者林澔一／攝影
教育部推動ＡＩ人才方舟計畫，四年總經費高達118億。記者林澔一／攝影

因應ＡＩ熱潮，教育部編列一一八億元，推動為期四年的ＡＩ人才方舟計畫。包括以ＡＩ輔助教學並進行班級經營。教育部長鄭英耀指出，希望該計畫能協助教師與ＡＩ協作，做教學演練、模擬教學，目前已補助四所師資培育大學相關經費，將積極推動。

教育部於二○二二年起推動「生生用平板」，偏遠地區一人一機、都會區六人一機。鄭英耀說，因應ＡＩ發展，將透過獎勵經費方式，希望未來四年內各縣市都能達到一人一機。

教育部資科司長葉家宏表示，ＡＩ人才方舟計畫有兩大核心目標，一是提升中小學學習成效，二是提升中小學教師應用ＡＩ教學專業知能，讓ＡＩ進入教學現場、數據分析，協助教師做各項決策。葉家宏也說，子計畫則包括「數位教學支持與輔導計畫」，包括建立數位教學增能機制與教學設備支持；創設「智慧教育師培聯盟」，師培課程用ＡＩ輔助教學與應用，提升師培教授及師資生ＡＩ教學實作能力，建置教學支持系統並強化臨床教學。

ＡＩ人才方舟計畫營運中心主持人郭伯臣舉例，如ＡＩ可協助模擬班級狀況，透過參數設計，當教師遇上各種狀況時給予處置建議。

全中教副秘書長、中正高中教師賴和隆認為，教師用於備課、出考卷與學習單等，確實能提升效率，但若用於班級管理等，不盡然能節省更多時間，畢竟教育終究是講求與人互動，「總不可能要機器人去和家長溝通。」

賴和隆表示，很多縣市教師已碰到沒有ＡＩ專業版帳號或Token不夠的狀況，建議主管機關先給予相關補助，工欲善其事必先利其器。

高雄市三民家商教師臧俊維也談到，學生透過ＡＩ馬上取得答案多半都很開心，但ＡＩ傾向回應使用者的期待，如果其一開始立論有誤，使用後可能更偏差，教師還需具備判斷力鑑別、慢慢引導，也避免學生被誤導。

教育部 機制 鄭英耀

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