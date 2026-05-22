讓科技幫助學習…AI進入中小學現場、協助做決策 第一線教師揪問題

教育部推動AI人才方舟計畫，四年總經費高達118億。國民教育階段，盼由老師與學生共同掌握學習方向、強調AI協作，讓科技成為幫助思考與學習的工具。但第一線教師表示，AI用於班級經營等仍有其侷限，再者，目前很多教師已碰到沒有AI專業版帳號或Token不夠的狀況，主管機關也能思考先給予相關補助。

教育部資科司長葉家宏表示，AI人才方舟計畫有兩大核心目標，一是提升中小學學習成效，二是提升中小學教師應用AI教學專業知能，讓AI進入教學現場、成為各領域學習的一部分，並協助做數據分析，協助教師做各項決策。

近年中小學教師已於課堂使用AI，全中教副秘書長、中正高中教師賴和隆表示，教師用於備課、出考卷與學習單問題不大，確實能大幅提升效率，建議老師們可以努力去學。重點在學生如何使用，學生用AI找資料、協助寫作業，建議一定要其作口頭報告，以確保吸收，但問題是課堂不一定有這麼多時間。

若用於班級管理等，賴和隆也談到，以Gemini的Gems為例，Ａ老師開發的機器人Ｂ老師不一定適用，再者，使用AI進行班級管理等也不盡然能節省更多時間，在於教育終究是講求與人互動，「總不可能要機器人去和家長溝通。」

賴和隆建議，很多縣市教師已碰到沒有AI專業版帳號或Token不夠的狀況，主管機關也能思考先給予相關補助，畢竟工欲善其事必先利其器。

高雄市三民家商教師臧俊維也談到，學生透過AI馬上取得答案多半都很開心，但AI傾向回應使用者的期待，如果其一開始立論有誤，使用後可能更偏差，教師還需具備判斷力鑑別、慢慢引導，也避免學生被誤導。

另外，教育部政務次長劉國偉表示，13歲以下學生並不適合直接使用市面上的AI，教育部已針對中小學生需求，於因材網內建置AI學習夥伴「e度」，未來會持續改善和增加更多內容。

教育部主任秘書林伯樵則表示，e度設有「倫理護欄」，避免學生接觸不當內容。另一大特色是引入教學方法，學生提問時，e度不會直接給答案，而是運用蘇格拉底式的提問法，引導學生自我思考和解題。