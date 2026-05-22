「拒絕在自己土地當次等公民」 楊双子衛報專訪談台灣人認同危機

作家楊双子在「臺灣漫遊錄」獲頒「國際布克獎」後致詞表示文學無法置外於他所生長的土地，她今天接受衛報專訪談到台灣人正面臨認同危機，「我拒絕在自己土地成為次等公民」。

現年41歲的楊双子與32歲譯者金翎於倫敦時間19日晚間一同奪得享譽盛名的「國際布克獎」（International Booker Prize），這也是首度有台灣作家獲頒這項旨在表彰優秀英文譯作的最高榮譽。

楊双子上台致詞表示，「有些人認為藝術和文學必須遠離政治，但我認為文學無法置外於他所生長的土地，就此而言，文學本質上從來沒有脫離政治。」

楊双子今天接受英國「衛報」（The Guardian）專訪時迅速回到同一主題，表示「台灣人正面臨認同危機」。她說：「有些人認為自己是中國人，也有人認為自己是台灣人，我想透過本書表達這樣的掙扎。」

根據報導，「臺灣漫遊錄」雖以1930年代為背景，但對國族認同和殖民議題的探討，無疑仍與現今的台灣息息相關。

楊双子認為：「身為台灣人，我們現在必須問自己，我們想重返被殖民的那個時代嗎？我們還想再過那種生活嗎？在自己的土地上成為次等公民？我拒絕。」

小說描寫活潑外向的青山千鶴子在日治時期台灣展開旅行與美食探險，以及她與個性內斂的台灣通譯王千鶴之間逐漸建立的關係。王千鶴身為庶出之女，總認為在社會地位上不如受殖民政府保護的作家青山。

楊双子表示：「這是關於愛情的故事，同時說明愛情無法克服權力差距。愛情無法消弭統治階級與次等公民的界線。」

楊双子認為，這本小說是台灣1990年代出現、「豐富多元酷兒文學傳統」其中一環，「但我特別想描寫女性之間各種形式的情感，女性之間的愛」。

「臺灣漫遊錄」的結構趣味使其更具吸引力，中文版最初上市時，部分讀者誤以為這是時隔多年重見天日的日治時期作品。

與楊双子一同受訪的金翎笑說，「我能理解這本小說讀起來很吃力。看到大家願意投入心力閱讀，使我備受鼓勵，尤其是大家常說所有人注意力分散、沒人能維持2分鐘專注力的時候。」

金翎表示，「臺灣漫遊錄」不只讓不熟悉台灣歷史的外國讀者了解台灣，也引起台灣年輕一輩及海外台灣僑民共鳴。

她指出：「許多人告訴我，這是他們第一次看到台灣以這種方式呈現在英文作品中，重新激發他們進一步了解台灣的興趣，這是最令我開心的其中一件事。」