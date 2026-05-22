你有中獎嗎？5.4萬人抽中終身學習券 2萬人獲館所通行票

教育部今天在律師見證下，抽出5萬4000人獲得民國115年度終身學習券，最高可抵免新台幣1500元學費。另有2萬人獲得館所通行票，可免費暢遊多個社教、文化館所的常設展。

教育部今天在律師的見證下，以電腦隨機抽取中獎名單。終身學習券共有96萬5555人登記（新生券82萬7924人、舊生券13萬7631人），館所通行票則有122萬6605人登記。

中選民眾將以簡訊通知，並在「終身教育司網站」、「終身學習資源平台」及「終身學習票券網」開放查詢。

中選「終身學習券」的民眾，可於今年5月23日至8月15日間，抵免社區大學、樂齡大學、30+大學、國立空中大學學費或學分費。

教育部表示，獲得「終身學習券」的民眾，如未於今年8月15日前使用，將喪失資格。未使用張數統計後，將於8月17日抽出第2波中選名單。

中選「館所通行票」的民眾，可於7月1日起至116年6月30日期間，免費參觀5間教育部部屬社教館所、6間文化部部屬文化館所的常設展。

上述館所包括國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋科技博物館、國立海洋生物博物館、國立台灣博物館、國立歷史博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館（含南科考古館）、國立傳統藝術中心、國家鐵道博物館籌備處。