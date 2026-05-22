「臺灣漫遊錄」推台文版 台語詩人温若喬擔任翻譯

「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」，台文版將由台語詩人、「日花閃爍」作者温若喬翻譯，「等路」作者洪明道審訂，春山出版社出版。

温若喬接受中央社記者訪問表示，「翻成台文版這件事，不全然像其他譯本追求讓不同語言使用者讀懂的工具性意義，更是追求一種文化上的意義，因為這本書所書寫的年代與時空背景，本來就是台語較活躍的環境。」

温若喬指出，書中許多食物與事物的名稱，本就屬於台語，她認為台文翻譯就像是讓這本書的故事回到它原有的語境，這也是讓當代重新靠近本土的一種方式。

不過在試譯過程中，温若喬發現，語言的還原並不容易。温若喬表示，「臺灣漫遊錄」的文字刻意製造出一種「日語翻譯腔」，文中語助詞與用詞帶有日語翻為華語的語感，但台語文學發展至今尚未有足夠的「翻譯腔」可資借鏡。

此外，温若喬也和編輯團隊及台語專家針對台語腔調進行討論，當時各地的腔調差異與時代用詞，該如何斟酌，目前擬以當代「高屏優勢腔」為基礎進行主文翻譯，仍有可能在後續翻譯階段中進行調整。

負責台文版本編輯工作的春山出版編輯林月先表示，這個計畫的起點，來自作者楊双子在各場合持續收到讀者的「敲碗」，有不少關注台文書寫及發展的讀者期盼「臺灣漫遊錄」也能有台文版本，林月先感覺這幾年社會上有一種「時代的需求」正在浮現。

林月先表示，「臺灣漫遊錄」本身為女性書寫，又有細膩的百合情誼，後來嘗試邀請温若喬擔任翻譯，在試譯部分內容後，獲得台文前輩的肯定。

林月先表示，台文出版無論市場、製作成本，對出版社而言都有壓力，但整體台文環境確實是越來越好，而「臺灣漫遊錄」確實有它的代表性與意義，春山出版願意投入翻譯，讓台灣讀者可以透過台文讀到自己世界級的本土經典。