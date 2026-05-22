閻惠昌客席3大國樂團 演繹彭修文經典

指揮閻惠昌帶領台灣國樂團、台北市立國樂團及高雄市國樂團，共演已故作曲家兼指揮家彭修文經典樂作。他說，彭修文強調的是國樂「交響性」而非「交響化」，堅持住國樂主體性。

作為彭修文的弟子與晚年摯友，閻惠昌接受中央社專訪表示，在彭修文逝世30週年的此刻，他必須導正國樂界常誤用彭修文所指「國樂交響化」一詞。閻惠昌表示，彭修文生前對於國樂「交響化」一說非常介意，甚至感到生氣，「因為『化』意味著主體消失，全盤西化，這不是他的初衷」。

彭修文在1950年代起建立了國樂交響編制，奠定現代國樂團的基礎；並在樂器改良上傾注心力，留下上千首改編與原創作品，將國樂從民間音樂提升至具備交響性演出的藝術層次。

閻惠昌指出，彭修文認為如果過度簡化國樂團的組成，只對應西方交響樂團編制與音域，會把國樂最寶貴的特色與文化底蘊全部抹煞，「舉例來說，如果嗩吶是為了配合西方交響樂的音量與音色而改變吹法，那就失去了它原本的樂器意義」。

閻惠昌表示，相較之下，「交響性」追求的是演奏思考上的多層次與立體感，而非樂器編制的盲目複製。閻惠昌說：「如果只是讓80個人同時齊奏，發出聲音，而沒有多層次的交響思維，那就是國樂資源的浪費。」

閻惠昌表示，彭修文在世時曾做過實驗，若將國樂團定弦不同的高胡與二胡樂譜對調，國樂團立刻無法演奏，因為兩者呈現的音色截然不同，更遑論國樂團還擁有交響樂團所沒有的琵琶等「彈撥樂」家族，「國樂團不是交響樂團的替代品，而是別具一格、自成一體，且具備國際性的現代交響性大型樂種」。

為了這場紀念彭修文逝世30週年音樂會，台北場將由台灣國樂團與台北市立國樂團聯合演出，高雄場則由台灣國樂團與高雄市國樂團聯合演出。高孟嵐、陳慧君、彭苙榳三團胡琴首席也將演繹經典名曲「二泉映月」，此曲以「雙二胡」版本演出，也是創舉。

閻惠昌表示，這次選曲還包括「誼之風」第二號「寶島」，這是彭修文1991年專為台灣創作的曲目，採台灣民謠「思想起」和「牛犁歌」等，深具台灣特色。另外，指揮家劉江濱睽違15年首度以演奏家身分回歸，重拾嗩吶演繹「喜豐收」協奏曲。

劉江濱表示，自2012年以來，他都是以指揮的身分在音樂會出現，「現在心情很像一位曾經風光一時的運動選手，在中風15年後，突然宣布要復出比賽。」勤練之餘，劉江濱特別向「喜豐收」首演者周東朝求救，「感謝閻指揮跟樂團成為我堅強的後盾，我會用最真誠的演出回報在天上的彭修文大師。」

「一代宗師」音樂會將於5月23日在台北國家音樂廳，5月29日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。