當代指揮名家尼爾森斯抵台 台北台南響徹萊比錫之音

當代名團萊比錫布商大廈管弦樂團抵台，將在台北與台南舉行兩場音樂會，當今指揮名家尼爾森斯今天在記者會上表示，古典音樂是靈魂的糧食，「很珍惜可以跟台灣的樂迷分享。」

尼爾森斯（Andris Nelsons）記者會上講起曲目滔滔不絕，他在5月23日台北國家音樂廳場次，將帶來蕭斯塔科維契（Dmitri Shostakovich）的「第十號交響曲」，「這首交響曲是他首次用作曲手法瞞騙當局，首次將對史達林的諷刺跟批判寫進樂曲，包括進行曲段落或如教會般聖歌旋律，都在提醒人們生存的意義。」

2010年蕭邦鋼琴大賽金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）也將與樂團在台北場合作拉赫瑪尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）的「第二號鋼琴協奏曲」。阿芙蒂耶娃表示對鋼琴家來說，拉赫瑪尼諾夫就是鋼琴之神，「這部作品深刻反思人性之外，樂曲最後充滿溫暖與喜悅，希望可以把這樣的感受帶給台灣樂迷。」

台南市副市長葉澤山表示，台南剛過完建城400年的歷史，世界最古老的萊比錫布商大廈管弦樂團來訪，可以說是給台南古城一份最美麗的禮物。葉澤山表示，台南文化中心今年年底即將休館整修，希望一年半後重新啟用，可以迎來全新面貌。

5月24日台南文化中心場次，樂團將推出帶來華格納（Richard Wagner）歌劇「女武神」第一幕，尼爾森斯幽默表示，「華格納出生在萊比錫，但他沒有住很久，可能是不想在萊比錫繳稅。」但尼爾森斯依舊充滿推崇，「華格納是個有缺陷的天才。」

尼爾森斯表示，「女武神」這部作品極具戲劇性，「樂團有時候得火力全開，有時候又必須溫柔烘托，時時刻刻都在追求正義與人性之間作擺盪，從一開始的潛藏到後面的一飛沖天，華格納的作品讓我們去思考，什麼是諒解，什麼是愛，什麼是滿足。」尼爾森斯期待這些音樂可以帶給社會正向的能量。

行政總監舒茲（Andreas Schulz）表示，台南場演出的舒曼「春天交響曲」當時由孟德爾頌（FelixMendelssohn）指揮樂團首演，深具淵源，「樂團1743年成立之初，是由市民與商人一起籌資，一場場音樂會支持才有今天。」

舒茲表示，在萊比錫樂團固定在布商大廈音樂廳、歌劇院與聖湯瑪斯教堂輪流演出，「這次兩套曲目，都是樂團精華，希望能將萊比錫的音樂體驗帶給台灣聽眾。」