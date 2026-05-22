AI人才方舟計畫4年117億 「以軟帶硬」中央地方分工

教育部今天宣布啟動「AI人才方舟計畫」，經費規劃4年117億5500萬元，著重「以軟帶硬」，中央政府側重發展軟體、充實數位內容，並以政策帶動地方政府更新和添購硬體設備。

教育部今天舉辦「AI人才方舟計畫」記者會，共6項子計畫，其中「數位內容充實計畫」和「數位教學支持與輔導計畫」，分別1年編列新台幣10億元、16億元，占最大筆的預算。

其餘4項子計畫，「教育大數據分析計畫」編列7000萬元，「新一代AI學習系統計畫」1億5000萬元，「科技領域AI素養強化」6500萬元，「智慧教育師培聯盟」6000萬元。

教育部長鄭英耀表示，依據財政收支劃分法，硬體部分地方政府須負較大的責任，中央則著重「以軟帶硬」，持續充實數位內容和提供教師支持，並補助地方政府的數位學習辦公室運作費用、數位內容及教學軟體採購等經費。

鄭英耀強調，目前規劃最慢在4年內，讓各縣市不分偏鄉、都會區，都能達到「生生有平板」，也就是每名學生都能配置1台學習載具。

根據教育部會後補充的資訊，離島3縣（澎湖、金門、連江）在114年都已達到「一人一機」，今年已發布新聞稿達「生生有平板」縣市則包括雲林縣、彰化縣及南投縣3縣；台南市、宜蘭縣也政策宣布逐年達成生生有平板。

教育部主秘林伯樵表示，教育部會逐年設定目標，引導縣市逐步提高學生持有平板的比例，達標就會給予獎勵補助。111年至114年推動的「中小學數位學習精進方案」，在都會區是6人1機，但加上其他計畫，許多縣市都已達到3人1機或4人1機。

另外，AI人才方舟計畫也加強教師培育、引導教師增能。鄭英耀表示，目前已補助4所師資培育大學研究，包含協助教師與AI協作、教學演練、模擬教學等。

AI人才方舟計畫營運中心主持人郭伯臣舉例，在師培階段，AI可協助模擬班級狀況、給予處置建議。資深教師不會無時無刻都守在師資生身邊，但AI可建議「怎麼處理比較好」，未來會繼續優化相關措施。