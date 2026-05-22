市面AI不適合13歲以下 教育部建議使用教學型

市面上的AI難免有兒少不宜內容、誤導資訊，聯合國教科文組織（UNESCO）曾建議13歲以下要謹慎使用。教育部今天表示，已開發適合中小學生的教學式AI，未來會持續改善。

生成式AI（人工智慧）科技飛速發展，UNESCO曾於2023年發布「生成式AI教育與研究應用指南」，建議將使用AI工具年齡限制為13歲，因多數AI應用工具是為成人設計，可能帶給兒童巨大風險，包括接觸不當內容、被誤導和操縱，以及隱私外洩等疑慮。

教育部今天舉辦「AI人才方舟計畫」記者會，次長劉國偉、主任秘書林伯樵都提到，13歲以下不適合直接使用市面上的AI工具，教育部已針對中小學生的需求，開發教學式AI，也就是「因材網」的學習夥伴「e度」讓師生使用，未來也會持續編列經費，改善和增加更多的內容。

林伯樵會後向中央社記者解釋，「e度」設有嚴謹的倫理護欄，避免學生接觸不當內容。另一大特色是引入教學方法，當學生發問時，「e度」不會直接給答案，而是運用蘇格拉底式的提問法，引導學生自我思考和解題。

AI人才方舟計畫營運中心主持人、台中教育大學校長郭伯臣表示，經濟合作暨發展組織（OECD）的報告指出，如果學生是使用市面上的AI工具，學習表現會提高，但也會產生依賴和「學習外包」，一旦無法使用AI，學習表現反而會下降。

郭伯臣指出，如果學生使用的是教學型AI，OECD研究發現，不只學習表現更優於一般AI工具，且一旦無法使用AI，學習表現仍能維持和舊教學方式差不多。

根據因材網對「e度」的介紹，這項教學型AI導入蘇格拉底提問與動態評量互動，當學生提出問題，會舉例說明和引導概念，搭配暗示、明示和詳解步驟，幫助學生建立學習鷹架，答對時也會給予正向回饋和延伸學習內容。

以作文教學為例，當學生要求撰寫文章時，「e度」不會直接生成文章，而是透過提問，鼓勵學生說出自己的想法，再根據學生的回饋，給予更細節的引導。