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因應AI發展 教育部長：生生用平板 盼4年內各縣市達到1人1機

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
面對人工智慧技術快速發展對教育、產業及社會帶來的深遠影響，教育部今天舉行記者會宣布，正積極擘劃未來人才AI能力圖像，前Google董事總經理簡立峰（前排左二）、教育部長鄭英耀（前排中）、台大兼任教授陶韻智（前排左一）等人合影。記者葉信菉／攝影
面對人工智慧技術快速發展對教育、產業及社會帶來的深遠影響，教育部今天舉行記者會宣布，正積極擘劃未來人才AI能力圖像，前Google董事總經理簡立峰（前排左二）、教育部長鄭英耀（前排中）、台大兼任教授陶韻智（前排左一）等人合影。記者葉信菉／攝影

教育部於民國111年起推動「生生用平板」，偏遠地區1人1機、都會區則是6人1機。教育部今天舉行「AI方舟計畫」記者會，教育部長鄭英耀今天說，因應AI發展，希望未來4年內，各縣市都能達到1人1機。

教育部111年至114年推動「中小學數位學習精進方案」，投入200億經費，推動生生用平板計畫。教育部今天再說明「AI方舟計畫」政策方向，教育部主任秘書林伯樵表示，方舟計畫4年總經費117.5億，再分做6個子計畫執行。

鄭英耀表示，因財劃法，不少教育經費直接撥到地方政府，由地方政府承擔硬體維護等責任，教育部中央則負責軟體開發。林伯樵則說明，117.5億中會有約10億補助地方，用於數位學習辦公室營運費用，數位內容及教學軟體採購等經費。

林伯樵也說，離島3縣市114年已滿足1生1機，今年已發布新聞稿達成生生有平板的縣市政府包括雲林縣、彰化縣、南投縣；台南市、宜蘭縣也將逐年達成生生有平板。縣市會依照自己的使用需求、推動做排成安排，

鄭英耀則表示，當地方政府希望自己小孩走得更快、更早迎向科技學習，教育部也樂觀其成，會透過獎勵經費方式，引導22縣市在4年內達到1人1機。

教育部 鄭英耀 生生用平板 AI

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