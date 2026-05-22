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台日合製臺灣漫遊錄影集 盼不同形式感動更多觀眾

中央社／ 台北22日電

臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」，電視影集確定由台日合作共同製作，台方製作人張辰漁今天在臉書表示，盼讓不同形式的「臺灣漫遊錄」感動更多觀眾。

張辰漁表示，5月19日宣布獲獎瞬間，身在倫敦的他，除了感動，也深受震撼，「好故事擁有如此巨大的力量，能夠跨越時空與國界，將無數人的心緊緊相連」。

張辰漁為世界柔軟數位影像文化製作人，他表示，當初在為公司尋找開發內容時，目標希望文本具備跨國市場潛力，並以台灣為主體，同事與日本合作夥伴都極力推薦「臺灣漫遊錄」，他一讀完，便決定爭取授權，並且幸運地取得影視改編權。

張辰漁說，這部作品有著迷人的雙層敘事，表層是融合1930年代鐵道、美食與百合元素的台灣感官之旅，底層卻直指語言權力與殖民視角之間深刻的辯證。

張辰漁說，「故事中兩人的關係並非單純浪漫相知，而是殖民者與被殖民者的微觀縮影；在不斷的互譯與誤譯之間，細膩且真實地展現了階級、性別與國族之間的拉扯。」

張辰漁表示，考量到故事設定與多語境需求，「我們也期盼未來能與世界各地對這個故事產生共鳴的夥伴們，共同攜手合作，讓不同形式的『臺灣漫遊錄』感動更多觀眾。」

長期關注台日文化交流的作家栖來光也在臉書發文，對於台日合拍電視劇一事表示樂觀其成，「想到這部小說未來可能會成為世界各地遊客遊覽台灣的起點，真是令人興奮。」

倫敦 日本 臺灣漫遊錄

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