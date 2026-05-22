教育部「AI方舟計畫」2大核心 應用延伸至師培端做模擬教學
教育部今天舉行記者會說明「AI方舟計畫」，說明各教育階段師生AI圖像。其中子計畫也延伸到師資培育端、教師職前培育，協助教師增能，以AI輔助教學並進行班級經營。教育部長鄭英耀說，希望計畫能協助教師與AI協作，做教學演練、模擬教學，目前已補助4所師資培育大學相關經費，將積極推動。
鄭英耀表示，民國111至114年教育部已推動數位創新教學計畫，推動生生用平板、因材網，但AI不斷突破創新，教育人才培育應該如何改變、師資如何改變，各級人才培育都要有相應調整，教育部逐一檢視，提出「運用AI學習的能力」、「負責任使用AI的能力」、「運用AI解決問題的能力」以及「AI無法取代的能力」等4項師生都應具備的關鍵能力。
教育部資科司司長葉家宏表示，AI人才方舟計畫分為兩大核心，一是提升中小學素養學習，提升中小學教師應用AI教學專業知能，讓AI進入教學現場，建立環境、教材、平台系統等；二是建立核心能力，希望AI成為各領域學習的一部分，並協助做數據分析、協助教師做各項決策。
葉家宏也說，子計畫包括「數位教學支持與輔導計畫」，包括建立數位教學增能機制與教學設備支持系統；創設「智慧教育師培聯盟」，師資培育課程用AI輔助教學與應用，也會提升師培教授及師資生AI教學實作能力，建置AI教學支持系統並強化臨床教學與實踐研究。
AI人才方舟計畫營運中心主持人郭伯臣表示，教育部結合師培大學力量，希望職前師培也要跟上AI腳步，連師培教授也要會用AI教導師培生，以增進效率。他也舉例，如AI可協助模擬班級狀況，透過參數設計，當教師遇上各種班級狀況時給予處置建議，另外，資深教師不會無時無刻都守在師培生身邊，但AI可建議師培生「怎麼處理比較好」，相關措施會於師培端繼續優化，協助其優化實際教學、班級經營。
教育部主任秘書林伯樵也說，師培生可用AI協助分析、模擬數種班級經營情境，並制定不同的回應方式，讓師培生在培育階段就能接觸到教學現場可能的狀況，並以此回應、反思，甚至修正經營策略。
林伯樵表示，近年教育部已推動數位教學增能培訓，協助教師做AI素養增能；並設有在教師職業前培訓，不會增加師培課程學分，而是於既有的科技課程中納入AI。
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