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AI時代生生用平板 鄭英耀盼4年內22縣市全達1人1機
教育部於民國111年起推動「生生用平板」，偏遠地區是1人1機、都會區則是6人1機。教育部長鄭英耀今天說，因應AI發展，希望4年內不分都會、偏鄉，各縣市都能達1人1機。
教育部於111年至114年推動「中小學數位學習精進方案」，投入新台幣200億元經費，喊出「班班有網路，生生用平板」，學習載具（平板）等設備採購，偏遠地區是學生1人1機，非偏遠地區依學校班級數，每6班配發1班。
教育部今天召開記者會，介紹「AI人才方舟計畫」政策方向，鄭英耀在問答階段明確表示，希望各縣市最慢在4年內都能達1人1機。
鄭英耀表示，因為「財政收支劃分法」，有不少教育經費是直接撥到地方政府，地方政府在硬體部分，要承擔比較大責任，中央政府則負責軟體研發。
但他說，雖然相關計畫今年才開始，但已看到南投、雲林、彰化3縣市政府，都宣布補助各校到「生生有平板」。
鄭英耀表示，當地方政府希望自己小孩走得更快、更早迎向科技學習，教育部樂觀其成，也會透過獎勵經費方式，引導22縣市在4年內達到「生生有平板」。
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