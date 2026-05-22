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教育部推動AI人才圖像與方舟計畫 盼打造跨世代AI素養教育藍圖
面對人工智慧技術快速發展對教育、產業及社會帶來的深遠影響，教育部今天舉行記者會宣布，正積極擘劃「未來人才AI能力圖像」，並同步推動「AI人才方舟計畫」，作為各級學校AI教育與未來人才培育的整體政策藍圖，協助學生在AI時代中建立清晰能力方向與學習路徑。
教育部指出，AI技術持續突破創新，為避免學生產生「不會AI就被淘汰」的焦慮，政策核心在於引導學生理解並具備AI時代所需的基本素養與關鍵能力，進而提升自信與適應未來社會的能力。
教育部進一步指出，「未來人才AI能力圖像」將引導全國從國小、國中、高中至大學的AI教育銜接，強化課程與學習系統的一致性，提升整體人才培育效能，並作為課程規劃、教材設計、學習評量及師資培育的重要方向。
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