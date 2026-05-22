AI人才方舟計畫 鄭英耀：不只教使用更要不被取代

教育部長鄭英耀今天宣示啟動AI人才方舟計畫，不只是要教學生使用AI，更思考AI時代需要怎樣的人才。包括加強培養AI無法取代的能力，例如人與人之間溫度、想像力、創造力等。

教育部舉辦記者會，介紹「AI人才方舟計畫」內容，提出「運用AI學習的能力」、「負責任使用AI的能力」、「運用AI解決問題的能力」、「AI無法取代的能力」4項政策重點。

鄭英耀表示：「我們不只是教孩子使用AI，更是在思考在AI時代需要怎樣的人才。」他說，大家都知道跨領域很重要，但培養出達文西和千手千眼觀音並不容易（指跨領域全才）。

鄭英耀表示，AI科技的發展，讓每一個人都有更多愛因斯坦當助手，已經深深地影響產業發展，人才培育也一定要有所改變。不只是要學會使用AI，也要培養AI無法取代的能力。

應邀出席記者會的Appier沛星互動科技獨立董事簡立峰表示，AI做不到的是同理心、思辨、表達、協同等「軟實力」，不只是把一件事學會，更要能「管理」。

簡立峰說，「管理」能力不能等EMBA（高階經營管理碩士）才學，必須提早在6歲時就開始培養。用「問問題」解決問題、用「問問題」直接學習，畢竟AI時代老師無所不在、隨時出現，不用等下禮拜上課，隨時可以問到底。

按照教育部規劃，在國民教育階段強調AI協作，讓科技成為幫助思考與學習的利器。預計整合6項子計畫，包括學習系統研發、充實數位內容等。

高等教育階段，則會結合正在規劃的「高等教育深耕計畫第三期（民國117年到121年）」，系統性建構AI人才培育體系，並將於今年9月展開先期規劃。