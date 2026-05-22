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坎城「與火共舞」沉浸式作品 由水探討火之善與惡

中央社／ 巴黎21日專電
由台、英、法合製的「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」，入圍本屆坎城影展沉浸式競賽單元。圖為沉浸式展演現場。中央社
由台、英、法合製的「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」，入圍本屆坎城影展沉浸式競賽單元。圖為沉浸式展演現場。中央社

由台英法合製，入圍本屆坎城影展沉浸式競賽單元的「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」，以「水」展現「火」的另一種樣貌。導演傑羅表示，火既能帶來生命，也能引發戰爭，其矛盾如人性，期待透過沉浸式藝術邀請觀眾加入冒險，在普世性主題中重新團結。

適逢第79屆坎城影展期間，由台灣HTC VIVEARTS、法國Atlas V、英國Lightroom等合製的「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」，入圍影展第3屆沉浸式競賽單元（Immersive Competition），於5月12日至22日與其他8部入圍作品在坎城展出。

「與火共舞」為沉浸式裝置藝術。在坎城的450平方公尺全投影空間中央，擺設一台真實的史坦威鋼琴，觀眾戴上無耳機頭戴式顯示器進場，可自由走向鋼琴，近距離觀察華裔美籍鋼琴家的虛擬演出；或遠離鋼琴，感受整體空間隨曲目變化而生成的「火」世界。

此片法國導演傑羅（Pierre-Alain Giraud）在坎城接受中央社專訪，他表示王羽佳因熾熱且敢冒險的表演風格，常被形容帶有「火」意象的鋼琴家，因此作品以「與火共舞」為概念，與王羽佳共同編排曲目。

「與火共舞」共展演7首古典樂曲，以火為題，但開場畫面卻充滿水，隨後水生成火、互相交融，火是動物也是人。作品引用德國浪漫主義詩人諾瓦利斯（Novalis）格言定調：「水是潮濕的火焰」。視覺創作來自冰島藝術家弗里德里克斯朵提爾（GabríelaFriðriksdóttir），展現生命起源、戰火焚燒、冒險重生。

傑羅解釋，「與火共舞」的拍攝方式私密且無觀眾，讓王羽佳不同於平時在大型音樂廳、需以外顯動作表達情感的標誌性演出，反以更自在的狀態，展現其內心之火。

傑羅說，火能帶來至善，也能造成至惡；既能溫暖生命，也能造成戰爭、焚毀家園；火是最矛盾的元素之一，始終遊走在刀鋒之上，貼切代表人類與人性。

傑羅曾以台法合製作品「黑」（Noire），獲首屆坎城最佳沉浸式作品獎。該作品讓觀眾在沉浸觀賞過程中，始終看見彼此，成為加入虛擬影像的真實群體；在本次「與火共舞」中，觀眾更隨著曲目變化，化身成不同的風景、人物、符號。

傑羅說，他投入沉浸式影像創作，是因為他真心相信普世性、人性與集體精神。他希望當觀眾發現自己出現在作品中，並透過不斷變化的虛擬形象時，能感受到彼此之間的連結。

「與火共舞」藉由古典樂讓大家團聚在一起。傑羅解釋，古典樂常被視為歐洲白人年長者的領域，但主角王羽佳與其所代表的亞洲世代，正吸引越來越多人加入古典樂，顯示人類所創造的事物中，確實存在某種普世特質。

跨界電影與藝術的傑羅指出，當導演創作電影時，會選擇固定框架，引導觀眾想像並填補空白；而沉浸式藝術則讓觀眾與導演直接對話，觀眾成為創作的一部分，還能自主選擇哪些畫面浮現、哪些消失，這是一種導演與觀眾共同冒險的新方式。

坎城影展 王羽 英國

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