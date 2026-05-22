HTC VIVE Arts入坎城 虛擬指尖與真實琴鍵共舞

由HTC VIVE Arts監製、台英法合製的「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」，入圍本屆坎城影展沉浸式競賽單元。製作人翁念懿解釋，其「混合實境」技術，在於讓虛擬影像中的鋼琴家指尖，完美融合在正自動彈奏的真實琴鍵上。作品將前往上海與倫敦展出。

「與火共舞」為沉浸式裝置藝術。在坎城的450平方公尺全投影空間中央，擺設一台真實的史坦威鋼琴。鋼琴以自動彈奏的方式，重現華裔美籍鋼琴家王羽佳預先錄好的曲目，再透過頭戴式顯示器，呈現王羽佳坐在鋼琴前演奏的虛擬影像，並讓整體空間化身為以火為題的虛擬世界。

「與火共舞」製作人翁念懿於坎城接受中央社專訪時表示，概念發想於2024年初，是HTC VIVE Arts擔任監製、組成團隊、尋找資金、並完成製作與發行的作品。

「與火共舞」團隊包含法國Atlas V、英國Lightroom、提供「鋼琴錄製技術」的史坦威自動演奏鋼琴（Spirio, Steinway & Sons）、以及提供「容積攝影技術」的法國4D Views等。由國際知名跨界導演傑羅（Pierre-Alain Giraud）擔任總策劃，翁念懿表示，傑羅正好是王羽佳的粉絲，與此案一拍即合。

翁念懿解釋，「與火共舞」的容積攝影拍攝過程，像歌手必須先錄好歌曲，再對嘴拍攝MV。

團隊首先請王羽佳在史坦威自動演奏鋼琴（Spirio）上彈奏，錄下保留手感與力道的音樂檔案；再請王羽佳進入可錄製「容積攝影技術」的攝影棚，配合先前錄好的音檔再次演奏，以360度零死角方式拍攝。

如此生成的虛擬影像，能使觀眾無論走到哪裡、距離遠近，都能從不同角度，觀看與自動演奏鋼琴互動的王羽佳。

翁念懿說，「與火共舞」已於2025年底至2026年5月於巴黎愛樂廳（Philharmonie de Paris）展出，當時觀眾屬性較大眾，許多人是第一次接觸沉浸式作品，對此完整的音樂體驗形式感到驚艷。

而於5月12日至22日在坎城的入圍展出，則需與其他8部入圍作品共享場地。每當場次交換時，都需重新確認影音表現，也成為本次額外學到的新挑戰。

「與火共舞」將展開全球巡演與發行，6月前往上海交響樂團、9月前往倫敦南岸藝術中心（SouthbankCentre）展出。

「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」使用「混合實境」技術，讓虛擬影像中的鋼琴家指尖，完美融合在正自動彈奏的真實琴鍵上，並讓整體空間化身為以火為題的虛擬世界。中央社