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新北新政 不分年級 115學年起天天在校吃營養午餐

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議會昨天總質詢，民進黨議員關注營養午餐議題。記者葉德正／攝影
新北市議會昨天總質詢，民進黨議員關注營養午餐議題。記者葉德正／攝影

新北下學期全面推動全市公私立國中小營養午餐免費，但部分學校僅在上全天時供午餐。議會民進黨團要求新北應該推動不分年級天天在校吃營養午餐，市長侯友宜表示，預計新學期起朝「每周五天都在學校用餐」方向實施，讓全市學生建立規律用餐習慣。

議員張錦豪說，目前不同年級留校時間不一，一、二年級部分天數中午前就放學，不少學生被補教業者接往安親班用餐，飲食時間與內容難以掌握，學生中午空檔可能吃零食，影響健康與作息。

議員戴瑋姍建議，新北市推動營養午餐改革，可比照日本推動「定食」，從菜單設計、份量管理與飲食教育著手，減少浪費。

侯友宜表示，教育局成立專案小組並與家長及教育團體召開廿一場會議，政策方向明確，朝一周五天在校用餐推動，兼顧公平性與一致性，也深化食農教育。

相關配套如教師工作時數、老師陪餐津貼與工時等問題都一併檢討調整。

教育局長張明文指出，此政策牽涉學生作息、放學交通與校園運作，持續與各團體密集討論，希望把第一線可能的問題準備完善。

教育局說，每日廚餘量隨實際用餐情形變動，近年新北校園每日廚餘量已較過去下降約二點八公噸，將持續請學校透過菜單設計、份量調整、班級回饋及營養教育，鼓勵學生按需取餐、均衡飲食，落實廚餘減量。

營養午餐 新北 侯友宜

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