克服逆境活出亮眼人生 郭懌震、黃宥凱獲總統教育獎

二○二六年總統教育獎名單昨天公布，嘉義市國中小共有兩名學生獲獎，分別是興嘉國小學生郭懌震及民生國中學生黃宥凱。這兩名學生面對身體限制與家庭困境，仍以堅毅精神突破逆境，不僅在學業與競賽中表現亮眼，更展現感動人心的生命力。

興嘉國小學生郭懌震自小聽力受損，日常生活需配戴人工電子耳輔助學習與溝通。由於聽力限制，語言學習比一般孩子更加困難，但他從不因此退縮，課餘時間主動向老師與同學請教，反覆練習發音，直到能清楚表達為止。

除了學習上的努力，郭懌震也熱愛運動，在師長鼓勵下投入競技疊杯訓練，面對高強度且講求專注與速度的訓練，他展現驚人毅力，從校內比賽一路晉級各級賽事，屢創佳績，去年更成功入選競技疊杯國手，站上世界舞台，替台灣爭光。

民生國中學生黃宥凱成長於單親清寒家庭，國小一年級確診過動症，父親長期在外工作，由年邁阿嬤獨力照顧，即便經濟困難，仍讓他學滑輪溜冰，他始終保持正向態度，把逆境化為成長動力，平時積極投入滑輪溜冰與田徑運動，用汗水證明自己的能力，也展現對家庭的責任感與孝心。

黃宥凱在技藝教育表現同樣突出，參加高職技藝學程烹飪競賽勇奪第二名，以實際行動翻轉人生處境，展現驚人堅毅與努力，從特教生蛻變為賽場選手，他將比賽獎金、獎品，乃至在校做的烘焙品，全都帶回家，送給辛苦的阿嬤。校方表示，他不因環境艱困而放棄，反而更加努力向前，生命韌性令人感佩，也成為同學學習榜樣。

嘉義市民生國中學生黃宥凱榮獲總統教育獎肯定。圖／嘉義市政府提供