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教部擬設台灣高等研究學院 中研院長：勿挪用現有經費

聯合報／ 記者陳宛茜許維寧／台北報導
中研院院長廖俊智表示，希望是用另外的經費支援台灣高等研究學院，而不是挪用現有的經費。記者林俊良／攝影
中研院院長廖俊智表示，希望是用另外的經費支援台灣高等研究學院，而不是挪用現有的經費。記者林俊良／攝影

為了賴清德總統的「三三三諾貝爾計畫」，教育部召集台大、清大陽明交大成大等四校，盼整合學校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），鎖定高中科學班或奧林匹亞國手為招生對象。不過中研院長廖俊智直言，希望是用另外的經費支援台灣高等研究學院，否則會有負面效果。

根據教育部規畫，TAAS以數學、物理、化學、生物、地球科學等五個專長領域做分組，各校依優勢領域招生，採自辦招生，分兩階段甄選，第一階段為筆試，學生須參加指定考科以及科學知能檢測，通過者方能進入第二階段書面審查與科研甄選營，由中研院與TAAS審查委員評分。學生錄取報到，則不得再參加當學年多元入學。

教育部強調，希望給予學生「正加強」，儘管沒有人能確定學生最後真的會走向、走完基礎科學研究，但至少在其人生最聰明與最有創意的階段沒有放棄，且曾經接觸到相關資源，即便到了研究所，想轉向工程領域也無妨。

立委羅廷瑋昨於立院教委會質詢時則提到，台灣高等研究學院是教育部的構想，結合中研院既有政策、盤點避免資源重疊有其必要性。但也擔心，原本散落各個機關的基礎研究經費，可能會被高等研究學院吸走，或是高度集中於此一學院。

廖俊智坦承，只看到新聞，不了解也無法評論，但認為經費配置需要仔細研究。他希望是用另外的經費支援台灣高等研究學院，而不是挪用現有的經費，否則會有負面效果。

廖俊智 陽明交大 成大 賴清德 清大 教育部

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