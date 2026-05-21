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兩廳院課程探索人際關係 「勸世三姊妹」成教案

中央社／ 台北21日電

兩廳院「廳院學」今年度藝術入校課程邀請「勸世三姊妹」主演張擎佳擔任講師，以「勸世三姊妹」劇情為教案內容，引導青年學子增加共感能力，學習如何和解與道別。

根據兩廳院發布的新聞稿，今年「廳院學」藝術入校課程「角色功課：關係的「連結、逗點、再次對話」」，邀請台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」主演張擎佳擔任講師。課程以張擎佳演出主角「宋國珍」的情感轉折為核心，帶領同學探究「牽亡歌陣」背後與亡父、姊妹間的和解過程。

課程結合話語接龍、肢體開發等劇場遊戲，疏通學生表達情緒的身體管道。最後一堂課安排「空椅練習」，讓學生想像心愛的物品出現在空椅上，向它進行道別儀式。透過戲劇扮演提供的安全空間，學生得以重新梳理難以言說的關係與情緒，為生命中的重要故事劃下「逗點」，並理解道別並非「終結」。

兩廳院藝術總監邱瑗表示，她深信藝術擁有一種轉化的力量，能陪伴青少年度過人際與情感的難關，「除了持續在校園紮根，我們也期許未來能進一步延伸藝術資源，服務更多不同背景的青少年。」

兩廳院「廳院學」響應教育部「社會情緒學習（Social & Emotional Learning, SEL）」中長程計畫，透過藝術入校課程，落實「社會覺察」與「人際關係」目標，上半年已經完成中正、豐珠、武陵三所高中共62名學生一系列覺察練習。

兩廳院表示，今年9月起將首度跨出校區、進入社區據點，支持更多有需要的青少年。今年暑期及11月將舉辦教師研習，帶領全國志願教師透過肢體與聲音開發，親身體驗自我覺察過程。這些成果都會放入預計2027年上半年發布的「教育資源包」，屆時於官網開放免費下載。

兩廳院

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