「拚台語piànn Tâi-gí巡迴展」登場 呼朋引伴共學母語

文化部培育台語家庭計畫「拚台語piànn Tâi-gí巡迴展」即日起在松山文創園區登場，今年台語家庭計畫新增「社群推廣類別」，開放18歲以上民眾呼朋引伴組隊參與，一起母語共學。

李遠在記者會上用台語致詞表示，台語不是他的母語，小時候全班都講台語，只有他不會講，後來就是聽台語歌，「媽媽請你也保重」、「媽媽我也真勇健」、「黃昏的故鄉」，「我第一個頭一次學到的台語就是媽媽。」

李遠表示，語言就是要講，「最近台語繪本或台語小說得首獎，不是因為用台語，而是因為很多故事用台語講，更能接近真實。」李遠分享以前做8點檔連續劇「流氓教授」，「裡面講的台語用詞優雅，這是我對台語的感情。」

文化部自2024年11月起推動「培育台語家庭計畫」，透過家庭共學與生活實踐說台語，今年新增「社群推廣類別」，開放18歲以上民眾自由組隊參與，讓母語共學從家庭延伸至朋友、同儕及鄰里社群，擴大台語使用情境與參與族群。

今年同步優化挑戰機制與數位服務，包括新增學習點數可跨年沿用制度，整合LINE官方帳號功能，民眾綁定後可下載由插畫家「大頭兒」創作的「阿妹仔、阿弟仔」台語生活貼圖，同時一鍵查詢集點進度與計畫資訊，提升長期參與母語學習的便利性與持續性。

今天巡迴展開幕儀式中包括關懷文教基金會董事長周清玉、台中教育大學台灣語文學系特聘教授方耀乾、國立政治大學民族學系名譽教授林修澈、李江却台語文教基金會執行長陳豐惠、「若是咧送批」繪本作家玉米辰等出席。

網紅展瑞跟哥哥展榮與董仔拍攝歌仔戲影片爆紅，展瑞分享以前他們不會說台語，後來參加台語劇團，「有時候說笑話也會讓台語變好，就會越學越厲害。」拍謝少年的「薑薑」都用台語創作，「唱台語歌是很好的陪伴。」台語路協會理事長董力玄表示，家庭是語言傳承的起點，加上社群可以讓說台語不孤單。

「拚台語piànn Tâi-gí巡迴展」首站於松山文創園區創意空間登場，即日起展到27日，預計7月在台中審計新村，9月在台灣國際兒童及青少年嘉年華「未來世代書展」巡迴展出，邀請全民走進展場、自然說台語。